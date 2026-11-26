▲ 배준호

2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 '금메달리스트' 배준호가 선발로 출전한 잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부) 스토크시티가 5연승을 내달렸습니다.스토크시티는 26일(한국 시간) 영국 스토크 온 트렌트의 bet365 스타디움에서 열린 밀월과 2026-2027 잉글랜드 챔피언십 17라운드 홈 경기에서 멀티 골을 작렬한 조지 허스트의 활약을 앞세워 2대 1로 이겼습니다.이날 승리로 스토크시티는 5연승과 함께 최근 7경기 연속 무패(6승 1무)의 고공비행을 이어가며 승점 35(골 득실+8)를 기록, 선두 미들즈브러(승점 35·골득실+14)와 승점에서 어깨를 나란히 했지만 골득실에서 밀려 2위를 지켰습니다.챔피언십 1~2위는 다음 시즌 프리미어리그(EPL)로 자동 승격됩니다.스토크시티의 공격수 배준호는 3-4-3 전술의 왼쪽 날개로 선발 출전해 후반 41분까지 뛰면서 4차례 슈팅을 때렸지만 공격 포인트를 따내지 못하고 후반 41분 벤치로 돌아갔습니다.한편, 버밍엄의 백승호는 번리와 17라운드 원정에서 벤치에서 대기하다 후반 30분 교체로 출전했지만 공격포인트를 따내지 못했고, 팀은 상대 자책골을 더해 2대 0으로 승리했습니다.버밍엄은 승점 32를 쌓아 4위를 유지했습니다.(사진=연합뉴스)