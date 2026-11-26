이미지 확대하기

몸매가 훤히 드러나는 옷을 입은 여성들이 나란히 앉아 있습니다.특정 여성의 이름으로 호명되자 다 같이 환호하더니, 무대 위로 나와 춤을 춥니다.[사랑합니다! 회장님을 위해 모든 걸 다 바치겠습니다. 감사합니다.]해당 영상은 여러 스트리머가 시청자 후원금을 놓고 경쟁하는 '엑셀방송'의 한 장면입니다.[엑셀방송 관계자 : 화면에다가 엑셀 표를 띄워요. 그 엑셀 표에서 방송하는 사람들 이름, 닉네임을 다 쓰고 얼마를 받았는지 금액을 계속 보여주면서 순위가 시시각각 계속 바뀌는 걸 보여준다고 해서 엑셀 방송인 거예요.]이 스트리머들은 각종 미션과 벌칙을 통해 후원을 유도하는데, 한 달에 수억 원을 벌어들이는 사례도 있었습니다.[엑셀방송 스트리머 : 잘 버는 친구들이 3천만~4천만 원, 5천만 원 넘어가죠. 제일 잘 버는 애 한 명이 한 달에 10억을 벌었어요. 말 안 되죠. '사이버 호스트바' 예요.]남성 스트리머들만 출연하는 방송도 있는데, 야한 춤을 넘어 동성 간 성관계를 묘사하는 듯한 동작까지, 수위는 한층 더 높았습니다.스트리머들은 금액이 누적될수록 개인적이고 내밀한 요청을 할 수 있다는 후원 공약표를 내세우고 고액 후원자를 찾아 나섭니다.[엑셀방송 후원자 : 술 먹고 같이 호텔까지 가는 게 1천만 원에서 3천만 원 정도. TV에 나오는 연예인이랑 나랑 뭔가 여자친구가 될 수 있고 나랑 잠자리를 할 수 있다는 그런 판타지가 있는 것 같아요.]문제는 이런 장면들이 유튜브나 SNS에 무분별하게 퍼져있고, 특별한 절차 없이 미성년자들도 쉽게 시청이 가능하다는 점입니다.실제 온라인상에는 엑셀 방송에 나오는 특정 동작을 따라 하는 초등학생들의 모습도 쉽게 찾을 수 있었고, 최근에는 한 학생이 엑셀방송을 시청하다 남성 스트리머에게 200만 원을 후원했다는 소식이 알려지며 충격을 주기도 했습니다.하지만 제작사나 엑셀방송 업체 측은 일부의 일탈일 뿐이라며 큰 문제가 없다는 입장입니다.[엑셀방송 관계자 : 결국에는 하나의 성인들이 즐기는 문화라고 생각을 하거든요. 저희 입장에서는 이렇게 다 막지 말고 차라리 규제를 달라. 도의적인 책임감은 사실 있는데 이게 저희가 책임져야 된다는 생각은 없어요.]출연자를 성적으로 상품화하고, 자극적인 장면을 무분별하게 노출하는 방송 형태를 두고 논란이 계속되고 있는 건데, 전문가들은 연령 제한과 유통 차단 등의 실질적인 사회적 대응이 필요하다고 지적합니다.[차승민/정신건강의학과 전문의 : 개개인의 양심이나 도덕적인 거에 맡기면 좋겠지만 그렇지 않다면 사회에서 관심을 가져야 한다고 생각합니다.]사건을 접한 누리꾼들은 "우리 애들이 볼까 봐 너무 두렵다", "저런 걸 보는 사람도 제정신은 아닌 것 같다" 등의 반응을 보였습니다.(기획 : 윤성식, 영상편집 : 이다인, 화면출처 : 그것이 알고 싶다 1512회, 제작 : 디지털뉴스부)