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[SBS 김태현의 정치쇼]

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▷김태현 : 할 말은 하는 영맨. 더불어민주당 김영진 의원과 함께합니다. 안녕하세요.▶김영진 : 안녕하세요.▷김태현 : 이거부터 보지요. 김민석 대표가 조희대 대법원장 탄핵 추진을 위해서 진보 4당의 연대 구성을 제안했어요, 5당 연대요. 그런데 조국혁신당에서는 처리 좀 빨리하자. 3일에 결정, 민주당은 3일에 발의해서 9일에 의결하자는 건데요. 조국혁신당은 3일 처리하자는 거잖아요. 일주일을 더 당기자고요. 이거 어떻게 보세요? 조국혁신당 제안을 민주당이 받아야 되는 거예요?▶김영진 : 일단은 진보 4당 연대를 제안했기 때문에 시기와 방법은 사실은 같이 협의해서 조정하면 될 거고, 그리고 본회의가 열리는 날이 있기 때문에요. 임의로 또 잡아서 발의할 수 없기 때문에 그렇게 민주당은 아마 고민하고 있는 것 같아요. 그래서 그거는 조국혁신당하고 진보 4당이 협의하면 큰 문제없는 일정이라고 생각을 해요. 조국혁신당은 좀 빨리하자는 거고, 민주당은 잘 준비해서 4당 연대를 통해서 진행하자 그런 취지였기 때문에요. 특별한 그런 건 아닐 것이라는 생각이 듭니다.▷김태현 : 의원님, 이 연대를 굳이 왜 해요? 그냥 민주당이 해도 책임지는 여당이고, 의석수 많으니까 책임지고 하면 될 건데요. 괜히 조국혁신당 들어오면 또 이래라저래라, 감 놔라, 대충하느냐. 뭐 일정부터 지금 자꾸 이견이 생기니까.▶김영진 : 실제로는 뭐 조희대 대법원장 탄핵에 관한 의견들을 가장 강하게 냈던 당이 조국혁신당이고, 또 입법이나 여러 가지 통과 시 같이 연대해서 해왔던 그런 당이기 때문에 같이 연합해서 하는 게 필요하다는 판단이 있고요. 사실 뭐 공감대를 넓혀간다는 취지도 있으니까요. 그래서 그 4당 연대를 하자 이렇게 김민석 대표가 제안한 거라고 봅니다.▷김태현 : 혹시 잘못됐을 때 책임을 분산시키려는 이런 것도 좀 있어요?▶김영진 : 제가 보기에는 정치적 책임과 탄핵에 대한 여러 가지 사안들에 대해서는 그건 피해가지 못하는 사안이라 그걸 나눠 갖는다 그런 개념보다는 함께 간다라는 취지가 더 크고요. 오롯이 제가 보기에는 대법원장의 탄핵에 대한 부분에 관한 정치적인 책임과 결과에 대한 부분들은 민주당이 다 받는 거지요. 그걸 저희들이 회피하거나 할 수 있는 그런 방법은 없다고 봅니다.▷김태현 : 그러면 의원님도 지금 말씀하시면서도 진짜 발의돼서 대법원장의 직무가 정지됐을 때의 역풍, 그리고 헌재에서 탄핵이 기각됐을 때 진짜 역풍 이 부담이 있다는 거잖아요. 정치적 책임과 부담이요.▶김영진 : 그건 진행해 보면서 국민적인 여론과 그다음에 이 문제를 바라보는 시각이 어떻게 될 것인가 또 그렇게 좀 있겠지요. 그래서 발의시점, 그다음에 헌법재판소에서 심의와 그 이후에 결과 여기까지 전체적인 과정에 대한 평가를 받는다 그렇게 보고 있습니다.▷김태현 : 정치적 역풍, 그다음에 정치적 책임 문제를 말씀하셨는데요. 그 위험을 감수하면서까지 지금 이 타이밍에 이걸 해야 되는 이유는 뭡니까?▶김영진 : 그런데 그 논의는 사실은 2025년 5월부터 온 얘기 아닙니까. 이재명 대통령의 선거법 파기환송을 대통령선거를 한 40여 일 앞두고 한 행위 자체가 사실은 그게 과연 적절했는가부터 시작하고요. 절차와 과정, 그리고 재판을 준비하는 과정의 절차, 그리고 대법관 재제청의 문제, 그리고 각종 비상계엄과 불법계엄에 대한 재판을 진행하고 있는 대법원과 법원의 여러 가지 그 행태들에 대한 총괄적인 판단과 평가가 조희대 대법원장에 대한 탄핵에 녹아 있기 때문에 그 판단들을 저는 받는다라고 봅니다.▷김태현 : 의원님은 개인적으로 조금 지금 타이밍에 대해서 마뜩잖으신 것 같아요. 말씀 들어보면요.▶김영진 : 저는 1년 전인 2025년에 탄핵에 대해서 적정성에 대해서 여러 가지 문제제기를 했는데요. 지금은 이제 결정이 됐기 때문에 그 결정의 결정을 따르고, 절차와 과정을 잘 준수해나가는 게 필요한 과정이다 그렇게 보고 있고요.▷김태현 : 네.▶김영진 : 실제로는 헌법과 법률을 위반한 경우에 탄핵의 권한이 입법부에 있기 때문에, 국회에 있기 때문에 그 절차대로 진행하는 거고요. 그에 따라서 헌법재판소도 그런 헌법적 절차에 의해서 판결을 내리면 된다 그렇게 보고 있습니다.▷김태현 : 혹시 대통령이 여기에 대해, 청와대에서 얘기가 안 나오는데요. 혹시 대통령이 그래도 사법부 수장을 탄핵하는 건 좀 아니지 않니? 이러면서 좀 당에 제동을 걸 수도 있어요? 그럴 가능성도 남아 있습니까?▶김영진 : 현재는 청와대가 이 문제에 관해서 특별한 입장을 내거나 낼 계획은 없는 것 같습니다.▷김태현 : 그래요? 알겠습니다. 창원지법 소속 판사들이 뭐 입장문 발표한다는 거거든요. 그런데 이게 만약에 창원지법에서 끝나는 게 아니라 이런 게 한 법원에서 시작하면 번지잖아요.▶김영진 : 그렇지요.▷김태현 : 그래서 쫙 번져서 만약에 진짜 서울중앙지법까지, 중앙지법이야 워낙 판사들이 또 수가 많고 다양해서 목소리를 하나로 모으는 게 쉽지는 않을 것 같기는 한데요. 어쨌든 중앙지법까지 쫙 해서 이렇게 전국의 일선 판사들이 이거 말이 됩니까라는 목소리를 내기 시작하면 그러면 여당 입장에서도 부담이잖아요. 그건 어떻게 보세요? 입장문 발표하는 거요.▶김영진 : 그렇지요. 판사들이 조희대 대법원장 탄핵에 대한 자기들의 입장을 내는 거야 본인들의 자유의사이고, 판사는 사실은 판결로서 답하는 집단인데 정치적인 행위를 한다라는 부분들이 있거든요. 그런 정치적 행위에 대해서 제가 보기에는 그 판사들도 책임을 질 때가 올 겁니다. 한마디로 저는 판사들의 입장표명에 대해서 자유의사로 하는 거라 가타부타 말할 수 없는 조건이지만요. 그러면 2024년 12월 3일에 불법계엄, 헌정체제가 붕괴되는 것에 대한 판사들의 입장도, 저는 그런 때도 사실은 판사들은 민주주의와 삼권분립과 사법부의 독립을 위한 입장에서도 내면서, 그럴 때도 내는 그런 용기와 판단도 필요한 거다. 그래서 자기 자리, 그런 것에 대한 본인들도 되돌아보고요. 또 판사들도 100% 의견이 동의를 하는 건 아니지 않습니까.▷김태현 : 그렇겠지요.▶김영진 : 과거에 뭐 이재명 대통령의 재판 파기환송 한 거라든지, 대법원 대법관 제청이라든지, 또 근래에 판결에 대한 거라든지 각자 의견들이 좀 존재해서요. 한번 지켜보면 될 것 같다 그런 생각이 듭니다.▷김태현 : 알겠습니다. 일단 민주당이 급한 게 내일 윤리심판원이 있잖아요, 최민희 의원. 지금 시계를 보시는 게 빨리 끝나라.▶김영진 : 아닙니다. 그렇지 않습니다.▷김태현 : 왜냐하면 이제 곤란한 질문만 남아 있어요. 계속 그래요, 이제. 최민희 의원 징계 있지요, 신천지 있지요. 김민석 대표 리더십 있지요. 제가 미리 문제를 다 드립니다. 의원님, 윤리심판원 징계심의 있잖아요.▶김영진 : 네, 내일 있다고 들었습니다.▷김태현 : 혹시 최민희 의원을 지지하는 당원들이 보냈다는 소명자료는 받아보셨어요?▶김영진 : 저는 못 받았습니다. 못 봤습니다.▷김태현 : 민주당으로 다 보냈다던데요?▶김영진 : 볼 수도 있고 안 볼 수도 있는데 별로 관심이 없습니다.▷김태현 : 왜요? 이미 그러면 이 얘기는 녹취록 다 들었는데 뭘 봐? 이런...▶김영진 : 그렇지요. 왜냐하면 뭐 녹취록이 없거나 내용을 모르면 그걸 볼 수 있어서 여러 사람의 의견을 듣지만, 녹취록에서 최민희 의원과 당원들 간의 간담회 내용이 다 있는데 무슨 의미가 있나요? 저는 별로 의미가 없는 행위였다라고 봐요.▷김태현 : 그러니까 소명자료가 의미가 없다?▶김영진 : 의미가 없다.▷김태현 : 그러면 그 말씀은,▶김영진 : 녹취록을 보고 녹취록에 대한 판단을 하면 되는 것이지. 거기에 모이는 사람들이 본인들의 평가를 얘기하는 건 특별한 의미는 없는 사항인 것 같아요. 그거는 뭐 특별한 의미가 없다.▷김태현 : 그 말씀은 징계를 피할 수 없다 이렇게 들리는데요.▶김영진 : 저는 윤리심판원에서 합당한 제가 보기에는 판결을 내리고, 최민희 의원은 그 윤리심판원의 판단에 대해서 저는 수용하는 게 필요하다라는 일관된 생각을 가지고 있습니다.▷김태현 : 수용할 걸로 보세요?▶김영진 : 그건 뭐 최민희 의원의 몫이지요.▷김태현 : 왜냐하면 어제 최고위에서 나온 최민희 의원의 발언, 그러니까 물론 그 녹취록의 발언에 대해서 사과하고 해명을 하기는 했습니다마는. 몇 번 했지요. 어제 최고위 보면 뭐 그 부분에 대한 언급보다는 역시 김민석 대표를 향해서 신천지 문제 사과 공세를 펴고요. 이성윤 최고위원, 한민수 최고위원이 계속 그러거든요. 최민희 의원을 징계할 게 아니라 김민석 대표 당신부터 징계받으라고. 친청계 최고위원들이 하는 얘기가 이거잖아요. 이 상황에서 만약에 경징계라면 모르겠는데 중징계인 당원자격 정지 이런 거 나오면 최민희 의원이 알겠습니다, 달게 받겠습니다 하고 순순히 수용하고 응할 거라고 보세요?▶김영진 : 저는 최민희 최고위원이나 다른 최고위원들도 본인의 행위와 행동에 대해서 정치적으로 당원들과 국민들이 평가할 겁니다. 그렇게 일방적으로 주장하는 것도 있지만, 많은 당원들과 국민들이 보기에는 너무 과하고 심하다. 이제 신천지를 가지고 서로서로를 공격하는 그런 시기는 아니다. 지금 국민들도 그렇고 상당히 그 문제에 관해서 그게 무슨 진실을 알고, 뭘 하기 위해서는 것이라기보다는 정치적인 공격의 수단으로 그것을 가지고 더 사용하는 것이 민주당과 이재명 정부에 전혀 도움이 안 된다라는 많은 생각, 공감대가 있어요.▷김태현 : 네.▶김영진 : 그분들도 그런 국민들의 생각과 많은 당원들의 생각에 대해서 생각하지 않으면 저는 아주 냉정한 평가를 받을 것이다 그렇게 보고 있어요. 지금 별로 관심이 없고, 그렇게 그렇게 하려고 우리 당원과 많은 국민들이, 많은 당원들이 그분들을 최고위원으로 선출한 게 아니에요. 제가 보기에는 더불어민주당과 우리 정부, 국민들을 위해서 민생을 살피고, 올바른 민주당으로 가게끔 하기 위한 조금 더 많은 노력들, 그리고 민생 여러 가지 문제에 대해서 정책적인 대안을 내는 건설적인 모습을 그 최고위원들한테 바라고 있는 것이지. 신천지 한 문제, 한 가지 가지고 100일 내내 싸우는 그런 것을 보기 위해서 최고위원으로 선출하지 않았다라는 거를 제가 보기에는 본인들도 알고 있을 거예요.▷김태현 : 그런데 계속 왜 해요?▶김영진 : 본인들의 정치적인 필요에서 하는 건지는 모르지만 그걸 본인들도 알 거예요. 이제 할 만큼 했다. 그리고 잘 마무리하는 것이 민주당과 많은 당원들과 국민들에게 필요한 상황이라고 알 겁니다.▷김태현 : 최민희 최고위원은 어저께 또 상임위 있다고 자리를 떴더라고요. 최근에 계속 그러던데요. 이런 건 어떻게 보세요?▶김영진 : 그러니까 모든 상황들이 지금은 국민들과 많은 당원들이 바라보고 있는 상황이기 때문에 저는 지도부에 있는 분들은 그에 맞는 행위와 활동을 하는 게 필요하다라는 생각이 많이 듭니다. 더 뭐 제가 얘기하는 거는 주제넘는 얘기인 것 같아요.▷김태현 : 의원님, 이제 신천지 문제도 그만해야 된다는 말씀이시잖아요.▶김영진 : 네.▷김태현 : 그런데 지금 보면 김민석 대표의 리더십에 관해서 이게 지금 그걸 진압이라는 표현이 맞는지 모르겠는데요. 진압이라고 볼 수도 있고, 화합과 통합이라고 볼 수도 있고요. 이걸 지금 제어를 못하는 거거든요. 분명히 김민석 대표는 본인이 사과하고 이거 그만하자, 통합하자 이랬는데요. 친청계 최고의원들이 계속 반발해요. 최민희 최고위원이 잘못한 건 본인도 인정했는데, 물론 내일 징계가 남아 있지만요. 거기에서도 반발해요. 당대표가 이걸 확 누르고 못 가는 것 같거든요. 리더십을 가지고 최고위를 일사불란하게 끌고 가지 못하는 것 같은데요. 이건 저만의 느낌입니까?▶김영진 : 외부적으로 보이는 흐름과 양태가 그렇게 나타나는 상황인데요. 그래도 여러 가지로 보면 김민석 대표 이후에 당정청의 여러 가지 호흡이 좀 잘 맞고, 특별한 이견을 갖거나 그러지는 않고요.▷김태현 : 당정청은 그런 게 맞는 것 같은데요.▶김영진 : 정책적인 협의나 방향에 대해서 잘해나가는 것 같아요. 그래서 저는 그런 일들을 통해서 여당의 입장에서 민주당을 잘 이끌어나가는 김민석 지도부의 그 역량과 흐름에 대해서는 크게 문제가 없는데요. 당내 전당대회의 여러 가지 신천지 이슈를 가지고 있는 정치적인 갈등의 문제가 지금 남겨져 있는데요. 저는 김민석 대표나 정청래 전 대표나 이제는 좀 마무리할 때가 됐다. 그래서 통합과 승리를 위한 대승적인 판단과 결단이 전현직 대표에게 남겨져 있다라고 봅니다. 그래서 김민석 대표도 신천지 문제에 관해서 사과를 했지만, 다시 한번 전체적으로 정리를 해서 입장을 분명히 밝히고요. 현재 세 명의 최고위원과 정청래 전 대표도 그 문제를 가지고 끝까지 2년을 안 갈 거면 제가 보기에는 판단하고 결정할 때가 됐다 그렇게 보고 있습니다.▷김태현 : 그만하자?▶김영진 : 그리고 나머지는 다수 당원과 국민들의 평가에 맡기는 겁니다. 그렇잖습니까. 그리고 그걸 가지고 또 법원에 고소고발을 해서 당내문제를 사법화해서 극단적인 과정으로 갈 사항은 아니지 않습니까.▷김태현 : 혹시 정청래 의원을 비롯한 친청계 최고위원 3인방이 다른 마음을 품고 있다고 의심을 좀 하십니까?▶김영진 : 저는 그렇다고 보지는 않아요.▷김태현 : 왜냐하면 그만하라고 당대표도 그렇고, 중진의원도 이제는 그만하자. 그만이라고 했으면 그만하는 게 이제까지 정당, 특히 여당이면요. 그런데 지금 그만 안 하잖아요. 끝장을 보자는 태도인데요.▶김영진 : 제가 보기에는 그 최고위원분들도 당원들과 국민들의 냉정한 평가를 받을 겁니다. 저는 그렇게 봐요.▷김태현 : 오히려? 더 불리해질 거다?▶김영진 : 뭐 유불리를 떠나서 국민들과 당원들이 매 눈으로 그 행위들과 활동에 대해서 보고 있거든요. 정치인은 항상 그런 숙명적인 그런 위치에 있기 때문에요. 지금 공격적인 입장으로 가장 본인들이 올바르다고 생각하지만, 그런 것이 국민들과 다수의 당원들 눈에 잘 보이고 있어요. 지금은 민주당을 걱정하는 많은 당원들이 민주당이 그런 방식으로 가거나 왜 그러냐라고 하는 정말 냉혹하고 냉정한 지금 평가를 받는 시점이라서 지도부를 구성하는 최고위원들이 그런 시각과 판단에 이제는 답할 때가 된 겁니다.▷김태현 : 네.▶김영진 : 지금 민주당 그러면 안 돼. 국민들의 목소리를 잘 들어, 민생에 집중해. 그리고 여러 가지 어려운 부동산, 주가, 민생, 일자리 등 주요한 문제나 예산입법에 더 집중해서 책임져나가라고 하는 국민들의 목소리에 답을 하는 최고위원을 지금 기다리고 있는데요. 얼마나 더 갈까요? 제가 보기에는 길지 않다고 봅니다.▷김태현 : 하나 더 확인해 볼게요. 2주 전에 의원님이 저랑 인터뷰할 때 하신 말씀이 "정청래 전 대표가 민주당이 어려움에 빠지는 과정을 좋아하지 않는다고 생각한다." 이렇게 말씀하셨거든요.▶김영진 : 맞습니다.▷김태현 : 이거 아직도 유효하세요?▶김영진 : 저는 정청래 전 대표가 저는 그런 생각이라고 봐요.▷김태현 : 그런데 어제도 송영길 의원에 대해서 입이 싸다, 뭐 송영길 앞에서는 말 조심해야 된다. 여기(정청래 전 대표 페이스북)에 보면 "송영길 말은 곧이 곧대로 다 믿지 마세요. 허풍이 세고 믿지 못할 사람. 그러니 송영길 앞에서는 말조심들 하세요. 나중에 낭패 볼지 몰라요." 이거 같은 당 중진의원들한테 하기는 되게 어려운 이런 얘기를 하는 게 이례적이잖아요. 상대당 의원도 아니고요.▶김영진 : 제가 보기에는 그때 이재명 대통령과 세 명의 당대표 후보들이 저녁식사 하면서 나눴던 내용에 대해서 얘기한 것 같고요. 그건 두 사람만이 아는 문제라 본인들이 둘이 알아서 해결하면 좋을 것 같아요. 그걸 가지고 티격태격하는 것도 그렇게 썩 좋은 모습은 아닌 것 같습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 정청래 대표가 요구했던 김민석 대표의, 정청래 전 대표가 요구했던 김민석 대표의 결자해지는 뭘 의미하는 거라고 보세요?▶김영진 : 제가 보기에는 신천지 관련한 조금 더 명확한 입장과 사과 이런 거라고 생각을 해요. 그래서 그 문제에 관해서 김민석 대표가 잘 준비해서 하고, 정청래 전 대표도 대승적인 판단과 결정을 할 때가 됐다라고 보고요. 민주당이 지금 어려운 상황이기 때문에 통합과 승리를 위한 길에 저는 전현직 대표가 같이 잘 맞아나갔으면 좋겠다.▷김태현 : 알겠습니다.▶김영진 : 그리고 정치는 어느 경우든 질 때가 이기는 경우가 많이 있어요. 반드시 이겨서 엎어치기해야 이기는 그런 게 아니라 질 때도 결국적으로 나중에 가서는 지는 사람이 이기는 그런 정치적인 상황들이 많이 있다라고 봅니다.▷김태현 : 의원님, 30초 남았는데요. 행안위원장이시잖아요. 행안부 장관후보자는 한준호 의원이에요. 하나만요. 한준호 의원을 차기 대선후보급으로 키울 대통령의 목적이 있다. 맞습니까?▶김영진 : 저는 뭐 그거는 모르겠어요.▷김태현 : 그래요?▶김영진 : 그거는 뭐 인위적으로 육성되는 후보는 없는 것 같아요. 각자 각 정치인의 역량과 능력에 따라서 달리는 거지, 제3자가 뭐 키우고 육성하고 해서 커지고 하는 사람은 못 봤던 것 같아요. 그거는 한준호 의원의 몫이다.▷김태현 : 알겠습니다. 여기까지 하도록 할게요. 더불어민주당 김영진 의원이었습니다. 감사합니다.▶김영진 : 고맙습니다.