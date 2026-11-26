▲ 미 연준

미국의 경제활동이 완만한 성장세를 이어가는 가운데 물가 상승 압력이 지속되고 임금 상승세도 확대됐다는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 경기 진단이 나왔습니다.연준은 현지 시간 25일 공개한 경기 동향 보고서 '베이지북'에서 12개 연방준비은행(연은) 관할 지역 가운데 8곳에서 경제활동이 소폭 내지 완만하게 성장했으며 나머지 4곳에서는 변화가 없었다고 밝혔습니다.물가는 직전 보고 기간과 마찬가지로 전반적으로 완만한 상승세를 나타냈습니다.연준은 "다양한 업종에서 에너지, 운송, 의료, 보험 및 관세 관련 비용의 지속적인 상승 압력이 보고됐다"고 전했습니다.그러면서 "기업들은 향후 수개월간 비용과 가격이 모두 계속 상승할 것으로 예상했다"고 밝혔습니다.연준은 직전 보고서에서 '소폭'(modest)으로 기술했던 임금과 복리후생비 상승 정도를 이번에는 '완만한'(moderate) 수준으로 표현했습니다.연준은 인력 확보가 어려운 직종을 중심으로 임금 상승 압력이 나타난 가운데 생활비 상승에 따른 임금 조정과 복리후생 비용 증가도 영향을 미쳤다고 설명했습니다.고용은 전체적으로 소폭 증가했으나 상당수 기업은 경제 불확실성과 소비 지출 약화로 신규 채용을 주저하는 모습을 보였습니다.소비 지출은 대체로 변화가 없었습니다.가계가 가격에 민감하게 반응하면서 필수품 이외의 상품이나 서비스를 구매하는 데 한층 신중해진 것으로 조사됐습니다.높은 연료 가격과 금리의 영향으로 자동차 판매가 둔화했으며 주택 구매 비용 부담이 커지면서 주거용 부동산 시장의 활동도 위축됐습니다.반면 인공지능(AI) 인프라 구축과 관련한 산업 부문에서는 견조한 수요가 이어졌습니다.베이지북은 미국 12개 연은이 관할 지역의 은행과 기업, 전문가 등을 접촉해 최근 경기 상황을 파악한 보고서로, 통상 통화 정책을 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 2주 전에 발표됩니다.이번 보고서에는 다음 달 8∼9일 FOMC 회의를 앞두고 지난 16일까지 수집된 정보가 반영됐습니다.금융시장에서는 연준이 현재 연 3.75∼4.00%인 기준금리를 다음 달 0.25% 포인트 인상할 것으로 대체로 예상하고 있습니다.(사진=게티이미지)