▲ 현지 시간 25일 미국 뉴욕 맨해튼 어퍼웨스트사이드에서 열리는 제100회 메이시스 추수감사절 퍼레이드를 앞두고 작업자들이 준비하는 모습

미국 뉴욕의 대표적인 추수감사절 행사인 메이시스 백화점 퍼레이드가 악천후 예보에 이틀 연기됐습니다.현지 시간 25일 뉴욕타임스(NYT)와 AP통신에 따르면 메이시스는 당초 추수감사절인 26일 열릴 예정이었던 제100회 추수감사절 퍼레이드를 28일로 연기한다고 밝혔습니다.추수감사절 당일이 아닌 날에 퍼레이드가 열리는 것은 100년 역사상 처음입니다.뉴욕시와 메이시스, 주관 방송사인 NBC는 성명에서 "극심한 기상 상황으로 참가자와 관람객 모두의 안전을 위해 퍼레이드를 28일로 옮기기로 결정했다"고 밝혔습니다.뉴욕 일대에는 추수감사절 당일 강풍을 동반한 폭풍우가 몰아칠 것으로 예보된 상황입니다.미 국립기상청(NWS)은 26일부터 27일까지 강풍 경보와 해안 침수 경보를 발령했습니다.추수감사절 당일 최대 순간 풍속은 시속 93㎞, 지속 풍속은 시속 64㎞에 달할 것으로 예보됐습니다.뉴욕시 규정에 따르면 지속 풍속이 약 시속 37㎞를 넘거나 순간 풍속이 시속 약 55㎞를 초과할 경우 퍼레이드 풍선을 띄울 수 없습니다.퍼레이드를 생중계하는 NBC 방송은 추수감사절 당일 지난해 행사 녹화분을 대신 방송할 예정입니다.메이시스는 28일 오전 8시 30분 퍼레이드를 시작할 예정이라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)