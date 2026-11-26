▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지 시간 25일 최근의 주가 하락이 11·3 중간선거에서 민주당이 승리한 탓이라는 주장을 이어갔습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "11월 3일 선거 결과로 인해 주가가 급락했다"고 말했습니다.이어 "나는 투표용지에 (후보로) 오르지 않았지만 만약 출마했다면 이전 세 번(세 차례의 대선)과 마찬가지로 결과가 완전히 달라졌을 것이고 주식시장과 여러분의 401K(미국인 퇴직연금) 계좌는 호황을 누리고 있을 것"이라고 주장했습니다.그러면서 "내가 그럴 거라고 말하지 않았나!!"라고 적었습니다.트럼프 대통령은 지난 22일에도 트루스소셜에서 "민주당의 다소 이상한 '승리' 이후 주식시장 시가총액이 6조 달러 이상 감소했다"고 주장했습니다.인공지능(AI)과 데이터센터 건설에 대한 규제 등 민주당의 정책 기조가 경제 성장을 저해할 것이라는 논리입니다.전날 백악관에서 한 칠면조 사면 행사에서도 "우리는 선거일까지 우리나라를 위해 25조 달러의 부를 창출했으나 선거 이후 그중 6조 달러를 잃었다"고 말했습니다.그동안 증시 호황을 자신의 경제 정책 성과로 내세워온 트럼프 대통령이 최근의 주가 하락에 대해서는 연일 민주당에 책임을 돌리는 모습입니다.그러나 시장에서는 최근의 증시 부진을 엔비디아 사태로 증폭된 AI 산업의 성장성과 투자 수익성에 대한 불확실성, 인플레이션 지속에 따른 고금리 장기화 우려 등이 복합적으로 작용한 결과로 해석하는 시각이 대체적입니다.이날 트럼프 행정부가 한국을 비롯한 14개 경제주체에 대한 새로운 관세 부과 방안을 발표하면서 글로벌 통상 갈등에 대한 우려도 증시에 하방 압력으로 작용했다는 평가가 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)