▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO

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도널드 트럼프 미국 행정부가 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에 대한 수사도 없이 국가 안보를 위해 의혹을 벗겨준 것으로 전해지면서 면죄부 논란이 커지고 있습니다.당국이 수사를 해야 불법행위 여부에 결론을 내릴 수 있는 것인데 수사를 개시할 만한 확실한 증거가 없었으니 불법행위가 없었다는 논리를 내세워 CEO 복귀를 도운 셈입니다.로이터통신은 현지 시간 25일 복수의 소식통을 인용, 미 법무부가 황 CEO의 복귀 전에 황 CEO에 대한 공식 수사를 하지 않았다고 보도했습니다.법무부는 대신 황 CEO와 불륜이었던 앨리스 황의 회사 메가스피드를 비롯해 엔비디아 고객사 두 곳에 대한 수사를 바탕으로 황 CEO에게 불법행위에 관여한 증거가 없다는 결론을 내렸다고 통신은 전했습니다.토드 블랜치 법무장관은 이 같은 결론을 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령에게 보고했습니다.트럼프 대통령과 밴스 부통령은 이를 엔비디아 이사회에 제시하며 황 CEO 복귀를 압박했고 결국 복귀가 성사됐습니다.황 CEO에 대한 당국의 방첩 수사도 이뤄지지 않은 것으로 전해졌습니다.방첩 수사는 형사 처벌을 위한 증거 수집보다는 국가 안보에 위험을 끼쳤는지 여부에 초점을 맞춘 수사입니다.결국 황 CEO에 대한 미 당국 차원의 다각적 수사 없이 현재 확보된 증거 수준에서는 황 CEO에 국가 안보 위험이나 불법행위 연루 증거가 없다는 결론이 난 셈입니다.추후 의회 조사 과정에서 황 CEO의 연루 의혹과 관련한 증거가 등장할 가능성을 배제할 수 없는 대목입니다.미 중앙정보국(CIA) 전직 당국자들의 모임을 이끄는 스티브 캐시는 로이터통신에 "국가 안보 관련 의혹에 대한 법무부의 공식 수사가 없었다는 것은 예상 못 한 바는 아니지만 우려스러운 일"이라고 말했습니다.전날 기자회견에서도 황 CEO가 미국의 국가 안보에 위험이 되지 않는다는 법무부의 결론 도출 과정에 대한 질문이 쏟아졌지만, 블랜치 장관은 분명한 답을 하지 않았습니다.황 CEO 복귀에 적극 나섰던 밴스 부통령은 이날 연방 당국으로부터 황 CEO 수사가 진행 중이 아니라는 보고를 받았다면서 국가 안보 위협 논란에 거듭 방어막을 쳤습니다.밴스 부통령은 "황 CEO가 수사받고 있지 않다는 확답을 받았다"면서 "제기된 의혹은 실제적 증거가 아닌 익명의 (주장에 기반한) 보도에 근거한 것"이라고 주장했습니다.황 CEO에 대한 수사를 개시할 만한 구체적 증거가 없어 혐의가 있다고 할 수 없다는 취지로 보입니다.밴스 부통령은 황 CEO가 범죄를 저질렀다는 증거가 없기 때문에 사면도 필요 없을 것이라고도 했습니다.그러나 직접적 수사도 없이 황 CEO에게 면죄부를 준 것 아니냐는 논란은 더욱 커질 전망입니다.당장 다음 주에는 황 CEO에 대한 의회 청문회가 예정돼 있습니다.민주당은 물론 공화당 의원들도 황 CEO의 불륜과 CEO 복귀에 따른 국가 안보상 위험에 질의를 집중할 것으로 예상됩니다.(사진=게티이미지, AP, 연합뉴스)