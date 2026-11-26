▲ 득점 기회를 놓치고 아쉬워하는 이강인

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이강인이 선발로 출전한 아틀레티코 마드리드(스페인)가 비킹 FK(노르웨이)을 꺾고 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그 페이즈에서 3경기 만에 귀중한 승리를 챙겼습니다.아틀레티코는 26일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리탄에서 열린 비킹과 2026-2027 UCL 리그 페이즈 5차전에서 2대 0으로 이겼습니다.최근 2경기 무승(1무 1패)에 그쳤던 아틀레티코(2승 1무 2패·승점 7)는 3경기 만에 승전고를 울리며 17위로 올라섰고, 비킹(1승 1무 3패·승점 4)은 27위에 자리했습니다.아틀레티코의 이강인은 4-4-2 전술의 오른쪽 날개로 선발 출전해 두 차례 슈팅(유효슈팅 1개)과 두 차례 키 패스를 투입하며 선전했지만 공격 포인트 없이 후반 12분 교체됐고, 소파스코어로부터 평점 7.2의 좋은 평가를 받았습니다.전반 초반부터 일방적인 공세로 비킹의 골문을 노린 아틀레티코는 전반 19분 만에 이른 선제골을 뽑아냈습니다.페널티지역 왼쪽 구석으로 파고든 알레한드로 그리말도의 컷백을 받은 알렉산데르 쇠를로트가 왼발 슈팅으로 비킹의 골 그물을 열어젖혔습니다.기세가 오른 아틀레티코는 전반 24분 페널티지역 왼쪽 앞에서 상대의 핸드볼 반칙으로 얻은 프리킥을 훌리안 알바레스가 오른발 슈팅으로 추가골을 뽑아냈습니다.알바레스의 슈팅은 골키퍼 선방에 막히는 듯했지만, 볼이 골라인을 살짝 넘은 것으로 판독돼 득점으로 인정됐습니다.이강인은 상대 골키퍼의 선방에 득점을 놓쳤습니다.전반 32분 쇠를로트의 패스를 받아 페널티지역 오른쪽에서 왼발 슈팅을 시도한 게 몸을 날린 골키퍼의 슈퍼세이브에 막혀 아쉬움을 삼켰습니다.이강인은 후반 12분 조너선 데이비드와 교체돼 벤치로 복귀했고, 아틀레티코는 추가 득점 없이 2골차 승리를 지켰습니다.'골잡이' 해리 케인이 발목 인대 파열로 전열에서 빠진 바이에른 뮌헨(독일)은 릴(프랑스)에 역전패를 당했습니다.뮌헨(2승 2무 1패·승점 8)은 이날 프랑스 릴 인근 빌뇌브다스크의 스타드 피에르 모루아에서 열린 릴(1승 1무 3패·승점 4)과 대회 리그 페이스 5차전에서 2대 1로 패했습니다.1~4차전까지 무패 행진(2승 2무)을 내달리던 뮌헨은 첫 패배를 곱씹었고, 릴은 이번 대회 첫 승리를 챙겼습니다.뮌헨의 수비수 김민재는 풀타임을 뛰었지만 팀의 패배를 막아내지 못했고, 소파스코어로부터 평점 6.5를 받았습니다.출발은 뮌헨이 좋았습니다.뮌헨은 전반 15분 만에 오른쪽 코너킥 상황에서 공격에 가세한 수비수 다요 우파메카노의 헤더 선제골이 터지며 일찌감치 리드를 잡았습니다.전반을 1대 0으로 마친 뮌헨은 후반 초반부터 수비 불안이 이어졌고, 결국 후반 17분 페널티지역 왼쪽으로 파고든 릴의 공격수 우에다 아야세에게 동점골을 내주고 말았습니다.동점골을 허용한 뮌헨은 후반 20분 씁쓸한 자책골로 무너졌습니다.역습에 나선 릴의 공격수 에탕 음바페가 단독 드리블 이후 페널티지역 오른쪽에서 왼발 슈팅을 시도한 게 뮌헨의 왼쪽 골대를 때리고 나왔습니다.에탕 음바페는 레알 마드리드에서 뛰는 킬리안 음바페의 동생입니다.하지만 골대를 맞고 튀어나온 볼을 뮌헨의 미드필더 알산다르 파블로비치가 걷어내려다 자기 골대로 차 넣는 어이없는 상황을 연출했고, 결국 이 자책골은 릴의 결승골이 됐습니다.수비수 이한범이 벤치에서 대기한 브뤼헤(벨기에)는 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이덜 스타디온에서 열린 리버풀(잉글랜드)과 대회 리그 페이즈 5차전에서 3대 0으로 완패했습니다.3연승 행진에 제동이 걸린 브뤼헤(3승 2패·승점 9)는 13위에 랭크됐고, 리버풀(4승 1패·승점 12)은 5위로 상승했습니다.리버풀의 공격수 알렉산데르 이사크는 멀티골을 뽑아내며 팀 승리의 일등공신이 됐습니다.(사진=게티이미지)