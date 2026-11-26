▲ 윤석열 전 대통령

한덕수 전 국무총리의 내란 재판에서 위증한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 오늘(26일) 대법원 판단을 받습니다.대법원 1부(주심 마용주 대법관)는 오늘 오전 10시 15분 윤 전 대통령의 위증 혐의 사건 상고심 선고를 합니다.윤 전 대통령은 작년 11월 한덕수 전 총리 재판에 증인으로 나와 '비상계엄 선포 당일 한 전 총리가 건의하기 전부터 국무회의를 개최하고 국무위원을 추가 소집할 계획이 있었다'는 취지로 허위 증언한 혐의를 받습니다.당시 윤 전 대통령은 처음부터 국무회의에 필요한 인원을 불러야 한다고 생각했었냐는 재판부 질의에 "그렇습니다.전 세계에 알리면서 계엄 선포를 하기 때문에 당연히 국무회의가 필요하다는 것도 알고 있었다"고 답했습니다.조은석 내란특별검사팀은 윤 전 대통령이 당초 국무회의를 개최할 생각 없이 국무위원 6명만 호출했다가 한덕수 전 총리 건의를 듣고 국무회의 의사 정족수를 갖추기 위해 최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관 등 6명을 추가 소집했다고 봅니다.이에 한 전 총리가 건의하기 전부터 국무회의에 필요한 이들을 소집할 생각이었다는 내용을 위증으로 판단해 작년 12월 윤 전 대통령을 재판에 넘겼습니다.하지만 1심에 이어 2심도 이 발언을 기억에 반하는 허위 진술로 볼 수 없다며 무죄를 선고했습니다.윤 전 대통령이 한 전 총리 건의와 무관하게 처음부터 국무위원들을 소집할 계획이었을 가능성이 크다는 취집니다.지난 9월 2심은 "특검팀은 당시 국무위원들의 소집 시각 등이 통상 이뤄지는 것과 다르다는 점을 근거로 추가소집 계획이 없었다고 주장하지만, 비상계엄 당시 대접견실의 모습이 이례적이라는 사정만으로 회동 당시 피고인 내심의 의사를 추단해 유 죄로 판단할 순 없다"고 짚었습니다.