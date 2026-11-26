여자 배구 한국도로공사가 2라운드 첫 경기에서 IBK 기업은행을 3대 0으로 완파했습니다.



6연승을 달린 도로공사는 단독 선두에 올랐습니다.



1세트 초반, 도로공사는 잦은 범실로 고전했습니다.



앞서면서도 좀처럼 점수 차를 벌리지 못했고 결국 역전을 허용했습니다.



4점 차까지 뒤진 순간, 김세빈과 박정아의 연속 블로킹으로 내리 5점을 올려 승부를 뒤집었습니다.



기세가 오른 도로공사는 접전 끝에 1세트를 가져왔고, 이어진 두 세트도 모두 따내며 6연승을 완성했습니다.



주포 모마와 아시아쿼터 마미가 13점을 올렸고, 강소휘와 김세빈도 두 자릿수 득점으로 고르게 활약했습니다.



직전 경기에 이어 또다시 도로공사에 패배한 IBK는 개막 4연승 후 3연패에 빠졌습니다.



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남자부에서는 현대캐피탈이 '트리플 크라운'을 기록한 장추안을 앞세워 5세트 접전 끝에 한국전력을 꺾고 2위로 올라섰습니다.



(영상편집 : 이홍명)