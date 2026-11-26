<앵커>



프로축구 서울을 향한 독설로 화제를 모았던 이정효 수원삼성 감독이 내년 슈퍼매치 부활을 앞두고 기대감을 드러냈습니다. 디펜딩 챔피언 서울과 재밌는 경기를 약속했습니다.



홍석준 기자입니다.



<기자>



부임 첫해, 3시즌 만의 1부 리그 승격과 2부 리그 우승을 조기 확정하고 다소 여유를 찾은 이정효 수원삼성 감독이 한 시즌을 결산하는 자리에 섰습니다.



청재킷으로 젊은 감각을 뽐낸 이 감독은 내년 FC서울과 최대 라이벌전 '슈퍼매치'의 부활을 앞두고 부푼 기대감을 드러냈습니다.



광주 사령탑 시절, 서울을 향한 독설로 '유명세'를 치르기도 했는데,



[이정효/2023년 광주 감독 시절 : 많이 분합니다. 솔직히. 저렇게 축구하는 팀에 졌다는 게.]



그때보다 많이 성숙했다며 이 한마디로 현장을 찾은 수원 팬들에게 큰 박수를 받았습니다.



[이정효/수원삼성 감독 : 경기장에 찾아오신 분들이 재미없지 않게는 하겠습니다. (서울은) 우승 팀입니다, K리그1. 기다려집니다.]



해외 축구의 모범 사례를 직접 편집해 선수들과 소통하는 이 감독의 열정에,



[이정효/수원삼성 감독 : (편집 영상을 보내주자) 돌아온 대답이 더 웃겼습니다. 더 없냐고. 배우려고 하는 선수가 있기 때문에 그게 저한테 큰 힘인 것 같습니다.]



선수들은 호되게 혼나면서도 이제는 그 진심을 이해하게 됐다고 털어놓았습니다.



[김준홍/수원삼성 골키퍼 : (감독님을) 미워하지 않는 이유는 라커룸에서, 또 훈련장에서 감독님의 애정을 많이 느끼고 있거든요. 감독님은 축구에 미쳐있는 사람이다.]



패자부활전이 없는 비주류 감독에서 이제는 국가대표 사령탑 후보로 거론되는 상황이 마냥 달갑지는 않은 팬들의 우려는 단숨에 환호성으로 바꿔놨습니다.



[수원삼성 팬 : 국가대표 감독에 대한 언급을 하는 '악의 무리'들에게….]



[이정효/수원삼성 감독 : 저는 수원삼성 감독입니다.]



그러면서 돌아온 1부 리그에서 더 큰 도약을 약속했습니다.



[이정효/수원삼성 감독 : 한계가 있었다고 생각합니다, 선수로선. 그렇지만 감독으로서 한계는 저는 없다고 생각합니다.]



(영상취재 : 황인석, 영상편집 : 박기덕, 디자인 : 현민희)