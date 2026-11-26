<앵커>



아프리카 대륙과 가까운 스페인 땅, 카나리아 제도로 최근 아프리카 이민자들이 몰리고 있습니다. 하루 기준으로 섬으로 들어온 이민자 숫자 역대 최다 기록이 계속 바뀔 정도로 붐비는 상황 속에 섬 자치정부는 감당할 수준을 넘었다며 도움을 요청하고 나섰습니다.



파리 권영인 특파원이 전해드립니다.



<기자>



사람들로 가득 찬 보트가 구조선에 끌려서 이동하고 있습니다.



항구에 도착한 사람들은 담요를 덮고 앉아 있습니다.



이들은 아프리카 지역에서 스페인령 카나리아 제도로 이민을 시도하다 스페인 당국의 구조를 받았습니다.



현지 시간 24일 하루 동안 모두 2천100명의 아프리카 사람들이 대서양을 건너 카나리아 제도에 도착했다고 스페인 당국은 밝혔습니다.



하루 기준으로 역대 최대 규모입니다.



이 가운데 1명은 보트에서 숨졌고, 보트에서 태어난 아기도 있었습니다.



카나리아 자치정부는 올해만 2만 8천 명이 아프리카 대륙에서 들어왔다고 밝혔습니다.



특히, 이번 달 들어 1만 명이 넘게 도착하는 등 최근 이민자가 급증하고 있습니다.



주로 세네갈 등에서 들어오고 있는데 자치정부는 수용시설 등이 이미 한계를 넘어섰다고 도움을 요청하고 있습니다.



엘 이에로 섬의 경우 의회가 비상사태를 선포하기도 했습니다.



카나리아 제도가 아닌 유럽을 가기 위해 들어온 사람들이니 스페인 정부뿐만 아니라 유럽연합 차원에서 긴급 대책을 마련해야 한다고 강조하고 있습니다.



현 산체스 총리 집권 후 비교적 관대한 이민 정책을 펴면서 스페인 영토로 이주하려는 아프리카 이민자들이 크게 늘었습니다.



하지만 보수 정당이 이민자 강경 대응 입장을 앞세우면서 정치 쟁점으로 크게 부각됐습니다.



때문에 이번 주말 진행되는 스페인 총선 결과에 따라서 목숨을 걸고 대서양을 건너고 있는 아프리카 이주민들의 운명도 크게 좌우될 것으로 보입니다.



(영상편집 : 이승진)