<앵커>



이재명 대통령이 내 집 마련으로 가기 위한 주거 사다리 역할을 공적임대주택이 해야 한다고 밝혔습니다. 불안한 전월세 시장을 안정시키겠다며 2030년까지 세워놓은 임대주택 공급 계획의 속도전도 거듭 강조했습니다.



보도에 강청완 기자입니다.



<기자>



서울 은평구의 공적임대주택 현장을 찾은 이재명 대통령.



신혼부부를 대상으로 한 지하철역 근처, 방 3개짜리 23평 아파트인데, 빨리 공급하기 위해 민간 기업이 짓고 LH가 매입하는 방식의 신축매입임대주택입니다.



[이성훈/LH 사장 : 착공 후 2~3년 내에 입주가 가능한 사업이 되겠습니다.]



이 대통령은 공적임대주택의 위치나 면적, 품질을 개선해 영세민뿐 아니라 중산층도 선택할 수 있는 대안이 될 수 있게 해야 한다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 중산층들도 얼마든지 선택할 수 있는, 또는 새집을 마련하는 데에 이르는 과정, 즉 주거 사다리로서의 한 선택지 역할을 할 수 있게 하는 게 중요하다고 생각합니다.]



현재 주택시장의 불안은 공급 부족 때문이라고 진단하면서 공급 속도전도 거듭 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 최대한 속도를 내서 물량을 확대 공급하는 게 정말로 중요한 것 같아요.]



LH와 국토부는 오는 2028년까지 공급 예정인 서울지역 청년·신혼부부 대상 임대주택 2만 호를 포함해 2030년까지 임대주택 119만 호를 공급해 불안한 전·월세 시장을 안정시키겠다고 밝혔습니다.



[홍지선/국토교통부장관 : 양질의 공적 주택을 공급해서 전월세 시장의 안정에 기여하고….]



이 대통령은 재정이 부족해서 공급을 못하는 일이 없도록 하라면서 LH가 2030년까지 계획한 건설형 공적주택 50만 호 발주 계획도 초과 달성해 달라고 당부했습니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 박선수, 디자인 : 임찬혁)