▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 핵물질생산 및 핵무기연구부문 사업을 현지에서 지도 했다고 조선중앙통신이 26일 보도했다.

북한 김정은 노동당 총비서가 어제(25일) 핵시설을 시찰하면서 남한을 '가장 위해적인 적국'으로 표현하면서 전술핵을 다영역에서 활용하는데 주목해야 한다고 강조했습니다.조선중앙통신은 김 총비서가 어제 "핵물질생산 및 핵무기 연구 부분의 사업을 현지에서 지도했다"다고 보도했습니다.김 총비서는 무기급 핵물질 생산기지와 핵동력 관련 설비 생산기지, 핵무기 연구소를 찾았고, 9차 당대회에서 제시된 핵전략계획 실행을 위한 올해 핵물질 및 핵무기 생산 분야 활동을 평가했습니다.김 총비서는 "핵무기 제작 부문에서 각이한 사명수행의 전술핵을 다령역에서 활용화하는데 주목해야 한다"면서 "이것은 전술핵이 현대전에서 가지는 군사적가치로부터 그리고 가장 위해적인 적국과 국경을 마주하고있는 불가피한 현실로부터 부상되는 중요하고도 절실한 과제"라고 강조했습니다.또 "우리 군사지도부는 미국이 오커스를 통한 위험한 핵전파사례를 동북아시아지역에 그대로 이식하여 우리 인근 추종국들의 핵잠수함보유를 부추기고 동맹국들과의 핵공유, 공동핵무기사용을 추구함으로써 아시아태평양지역을 포함한 전지구적범위에서 핵군사동맹체계를 구축하고있는데 대해 특별히 엄중시하고있다"고 말했습니다.한미 정상이 합의한 한국 정부의 핵추진잠수함 추진과 '워싱턴선언'을 통해 출범한 한미 핵협의그룹 등에 대해 거부감을 드러낸 것으로 풀이됩니다.핵보유의 정당성에 대해서도 거듭 강변하면서 비핵화 불가론에는 재차 못을 박았습니다.김 총비서는 "우리의 핵보유의 정당성과 실체성, 핵능력의 질량적강화추이는 돌려세울수 없는 현실"이라고 규정한 뒤 "그 무엇으로써도 변경시킬수 없는 우리 국가의 확고부동한 핵보유의지를 가장 명백히 재확언"한다고 덧붙였습니다.이어 "우리는 적수들의 핵위협을 억제, 통제하고 최악의 경우 보복할 수 있는 힘만 가지면 그만이며 절대로 그 누구의 인정도 승인도 추구하지 않을 것"이라며 핵보유국 지위를 포기하지 않겠다는 뜻을 분명히 했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)