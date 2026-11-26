▲ 엔비디아

인공지능 반도체 기업 엔비디아가 젠슨 황 최고경영자의 복귀 과정에서 불거진 지배구조 문제와 대중국 수출통제 위반 의혹 등으로 국제 신용평가사로부터 신용등급 강등 경고를 받았습니다.S&P는 현지시간 25일 엔비디아의 장기 기업 신용등급과 선순위 무담보 채권 신용등급인 'AA'를 부정적 관찰 대상에 올렸다고 밝혔습니다.이는 당장 신용등급을 낮추지는 않되 단기간 내 등급을 하향 조정할 가능성이 있다고 보고 집중적인 검토에 들어갔다는 의미입니다.AA는 S&P의 신용등급 체계에서 세 번째로 높은 등급입니다.S&P는 "최근 일련의 사건으로 엔비디아의 경영·지배구조 체계에 대한 우리의 평가가 악화했다"며 "CEO 관련 소식과 수출 통제 위반 가능성을 둘러싼 의문은 특히 이사회의 구조와 구성, 실효성 측면에서 취약점을 드러냈다"고 밝혔습니다.이어 "일부 이사의 장기 재임이 이들의 독립성을 훼손했을 수 있다"며 "기업 지배구조 관행 역시 엔비디아의 급속한 성장과 글로벌 핵심 기술을 뒷받침하는 기업으로서의 역할에 보조를 맞추지 못했을 수 있다"고 지적했습니다.S&P는 엔비디아 경영진이 수십 년간 이해관계자들에게 상당한 수익을 안겨줬지만 경영진 감독 부실과 승계 계획 부재로 '핵심 인물'에 대한 의존 위험이 부각됐다고 평가했습니다.그러면서 "CEO의 사임과 이후 복귀는 이사회 감독과 관련한 우리의 의문에 충분한 답을 주지 못한다"고 밝혔습니다.S&P는 엔비디아의 중국 사업과 관련해서도 지정학적 위험 관리와 내부통제에 의문이 제기된다고 지적했습니다.S&P는 향후 90일간의 검토를 거쳐 신용등급을 하향 조정할 수 있습니다.다만 S&P는 조사나 정보 공개를 통해 엔비디아의 평판이나 향후 사업 전망이 훼손됐다고 판단하지 않는 한 등급 강등 폭은 AA에서 AA-로 한 단계에 그칠 것으로 예상했습니다.