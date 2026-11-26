▲ 이집트 카이로 외곽 고속도로에서 충돌 사고로 대형 인명 피해가 발생했다.

이집트 수도 카이로를 둘러싼 고속도로에서 유조차 충돌 사고로 대형 화재가 발생해 최소 30명이 숨졌다고 이집트 당국이 현지시간 25일 밝혔습니다.이집트 검찰청은 성명에서 카이로 외곽을 잇는 핵심 간선도로인 '링로드'(순환고속도로)에서 발생한 이번 화재로 사망자 외에도 최소 25명이 다쳤으며, 차량과 오토바이 20여 대가 전소했다고 전했습니다.압델 파타 엘시시 이집트 대통령은 성명을 내고 희생자들에게 애도를 표했습니다.검찰청은 사망자들의 신원을 확인하기 위해 DNA 감식을 진행 중이라고 밝혔습니다.칼레드 압델 가파르 보건부 장관은 부상자들이 인근 병원으로 이송됐으며 자신이 직접 사고 현장으로 이동할 것이라고 말했습니다.가파르 장관은 현재 집계된 사망자 수는 잠정치라고 밝혀 인명 피해가 더 늘어날 수 있다는 우려를 낳았습니다.교통 안전 수준이 열악한 이집트에서는 매년 치명적인 교통사고로 수천 명이 목숨을 잃고 있습니다.과속과 부실한 도로 환경, 느슨한 교통법규 단속이 대부분 사고의 주된 원인으로 지적됩니다.앞서 지난 1월에도 이집트 남부 베니수에프주 인근 도로에서 대형 다중 추돌 사고가 발생해 21명이 숨지고 16명이 다친 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)