▲ 빅토리아 브로더릭(민주·테네시)

미국 민주당의 연방하원 의석이 259석으로 늘어났습니다.이는 민주당이 1990년 이후 확보한 가장 많은 하원 의석입니다.현지시간 25일 AP 통신에 따르면 빅토리아 브로더릭(민주·테네시)이 전날 공화당 소속 현역 하원의원 스콧 데자레이스를 꺾으면서 민주당의 259번째 하원 당선인이 됐습니다.아직 당선인이 확정되지 않은 곳은 개표가 진행 중인 미네소타주 1곳과 다음 달 결선투표를 앞둔 루이지애나주 2곳입니다.민주당은 최소 259석을 확보하면서 빌 클린턴 대통령이 처음 당선된 1992년 258석과 버락 오바마 대통령이 처음 당선된 2008년 257석의 의석 규모를 뛰어넘는 거대 야당으로 자리매김하게 됐습니다.민주당이 남은 3석을 모두 이기면 262석이 됩니다.이는 1990년 중간선거 당시 확보했던 267석에는 미치지 못합니다.공화당은 많아야 176석을 가진 소수 여당이 됩니다.민주당은 상원에서도 전체 의석 100석의 절반을 훌쩍 넘는 56석을 확보한 상태입니다.민주당 상원 의석은 2010년 58석 이후 가장 많습니다.(사진=게티이미지)