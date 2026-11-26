<앵커>



기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 내일(27일)부터 임시로 문을 닫기로 했습니다. 긴급 자금을 확보해서 문을 연 지 3달 만에 다시 극심한 경영난에 빠진 것인데, 인수 협상이 어떻게 될지 불투명해서 기약 없는 휴업이 이어지게 됐습니다.



홍영재 기자입니다.



<기자>



홈플러스가 전국 67개의 대형마트와 본사 운영을 임시 중단한다고 사내에 공지했습니다.



상품 수급 차질로 매출 감소가 이어지면서 마트에서 판매할 상품을 사들일 자금마저 부족하다는 설명입니다.



홈플러스는 지난 7월 한 달간 영업을 중단했다 긴급 운영자금을 확보한 뒤 문을 열었는데, 영업 재개 3달 만에 다시 문을 닫게 됐습니다.



온라인 배송도 중단됩니다.



[홈플러스 직원 : 걱정되죠. 저희가 할 수 있는 게 없으니까 일하는 사람들은.]



단골손님들도 허탈한 마음입니다.



[홈플러스 인근 주민 : 갑자기 이렇게 물건이 다 빠져버리네요. 일주일 전만 해도 이렇게 안 했는데. 저도 속상해요. 다시 재개할 것처럼 하더니 이렇게 돼버리네요.]



홈플러스 점포 건물에 입점한 업체들도 문제입니다.



회사 측은 입점업체는 계속 영업할 수 있다고 밝혔지만, 마트 영업이 멈추면 찾는 손님도 줄어들 테고 건물의 정상적인 운영마저 제대로 이뤄질지 걱정입니다.



[홈플러스 입점업체 관계자 : 마트만 셧다운이고 쇼핑몰은 정상 운영을 해야 되는 상황인데 거기에서 단전, 단수 조치가 이루어지면 저희는 아무것도 보상을 못 받고 운영을 해야 되는 상황이 되는 거죠.]



마트 노동자들은 이미 임금 체불이 이어지는 상황에서 기약 없는 휴업을 맞게 됐습니다.



[안수용/마트노조 홈플러스지부장 : 계속 체불된 임금을 받고 있는데 9월달 임금 중에 25%를 얼마 전에 받았습니다. 어떤 분들이 끝까지 회사가 살아나기를 기다리면서 그렇게 있을 수 있을까….]



홈플러스는 최근 새로운 인수의향서가 접수됐다고 밝혔지만, 영업까지 중단되는 만큼 실제로 매각이 이뤄질지는 여전히 안갯속입니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 신세은, VJ : 이지환)