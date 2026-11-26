<앵커>



서울 외곽과 경기도의 아파트 전셋값 오름세가 심상치 않습니다. 서울 중심 지역에서 밀려난 사람들이 바깥쪽으로 이동하면서 매물이 빠르게 줄어든 여파인데, 월세 가격마저 급등하고 있습니다.



전형우 기자입니다.



<기자>



경기 광명시의 신축 아파트입니다.



84㎡형 전세 가격이 최근 10억 원을 넘어섰습니다.



이 아파트는 지난해 상반기 첫 입주 때 전세가 7억 원 안팎이었는데, 지금은 10억 원으로 올랐습니다.



2년 전세 주기가 돌기도 전에 3억 원 가까이 뛴 겁니다.



올해 서울 외곽과 경기도 전셋값은 줄곧 오름세입니다.



서울 노원과 성북, 경기 광명과 화성 동탄은 1년 전보다 전셋값이 15% 이상 올랐고, 10% 이상 오른 곳은 더 많습니다.



경기도 아파트 평균 전세 가격도 올해 들어 6.8% 올랐는데, 지난해 같은 기간 상승폭의 5배 수준입니다.



서울 중심에서 밀려난 사람들이 바깥쪽으로 빠져나오면서 매물이 빠르게 줄어든 결과입니다.



1년 전과 비교하면 70% 줄어든 광명을 시작으로 과천, 군포, 시흥, 파주까지 50% 이상 전세 매물이 줄어들었습니다.



[정미화/광명시 철산동 공인중개사 : 단지가 지금 3,804세대인데 지금 전체적으로 84(㎥형) 전세는 하나도 없고요. 전세 나오면 연락 달라고 기다리고 계시는 분들이 계세요.]



대출이 막힌 집주인들이 또 전세를 월세로 돌리면서, 월세도 오름세입니다.



지난달 기준 서울 평균 월세는 168만 원, 경기도는 119만 원대, 인천도 100만 원을 넘어섰습니다.



서울에 내후년 새 아파트 입주 물량이 1만 3천 가구 정도로, 38년 만에 최저가 될 전망이어서 당장 이런 상황이 해소되긴 어려울 전망입니다.



[윤지해/부동산 평론가 : 기존 주택 시장과 신축 입주 시장 모두에서 전월세 물건들이 나오기 어려운 구조를 만들었고, 전세대출을 규제하다 보니까 전세의 월세화 현상들이 빨라지면서.]



정부가 공공과 민간 모두 수도권에서 얼마나 착공을 당길 수 있는지, 그래서 실제 입주로 언제쯤 이어질지가 전월세난을 푸는 관건이라는 지적이 나옵니다.



(영상편집 : 최혜영, 디자인 : 서승현, VJ : 이지환)