<앵커>



일본에서 싼값에 처방받은 비만 치료제를 국내로 들여올 수 있게 되면서, 가장 가까운 일본 땅인 대마도로 향하는 부산항의 배편 구하기가 어려울 정도라고 합니다. 이런 뜨거운 인기만큼, 치료제가 변질되거나 오남용할 수 있다는 우려도 커지고 있습니다.



KNN 남수지 기자입니다.



<기자>



부산항 국제여객터미널입니다.



이른 아침부터 대마도로 향하는 승객들이 긴 줄을 서 있습니다.



지난 12일부터 정부가 일본에서 최대 3개월 치의 마운자로를 반입할 수 있도록 허가하면서 대마도를 찾는 사람들이 급격히 늘었습니다.



[한승우/부산 가야동 : 일본에서 마운자로를 구매하면 싸게 구매할 수 있다고 해서 대마도로 가게 됐습니다. 12월 8일까지 예약이 다 찬 것 같더라고요.]



일부 여행업체는 대마도행 예약과 문의가 몰리자 아예 신규 예약 접수를 중단했습니다.



마운자로 반입 허용 후 첫 주말이었던 지난 14일, 3천 명이 넘는 사람들이 부산항을 통해 대마도를 오갔는데, 이대로라면 이번 달 이용승객은 5만 명을 훌쩍 넘을 것으로 보입니다.



일본에서는 국내보다 4분의 1 수준으로 살 수 있기 때문에 부산뿐 아니라 전국에서 승객이 몰려듭니다.



[일본행 승객 : 한국에서는 보통 약 50만 원 정도거든요. 제가 예약한 곳은 한 20만 원? 서울에서 온 거(교통비) 다 합쳐도 (일본이) 훨씬 싸요.]



일본 병원의 온라인 비대면 진료를 받은 뒤 대마도 택배영업소로 택배를 보내, 승객들이 이를 찾는 형태입니다.



['스시자로' 구매 승객 : (제 앞에) 50분 정도 서 계셨어요. 제 뒤에 100명 있는 것 같았어요. 저는 3시간 기다렸어요.]



하지만 스시자로가 큰 인기를 끌면서 약물 오남용과 관리에 대한 우려도 나옵니다.



[최은정/가정의학과 전문의 : 근육과 지방이 어떻게 빠지는지 보고 의사들도 용량을 증량하거나 감량하는데, 그걸 혼자 하는 건 너무 위험할 수 있고.]



마운자로 적정 보관 온도는 냉장 상태에서 2~8도 정도인데 전문가들은 일정하지 않은 보관온도가 약품 변질로 이어질 수 있다고 경고합니다.



(영상취재 : 박은성 KNN, 영상제공 : 영써티 꾸준맨)



KNN 남수지