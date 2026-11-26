<앵커>



국민연금을 받기 시작하는 나이가 68세로 늦춰질 거라는 내용의 글이 최근 SNS에서 번지고 있습니다. 2달 전 열린 토론회에 참석했던 한 전문가의 발언에서 시작된 것인데, 보건복지부 장관이 직접 나서서 사실이 아니라고 해명했습니다.



정경윤 기자입니다.



<기자>



발단은 지난 9월 말, 국회에서 열린 국민연금 구조개혁 토론회였습니다.



발제자로 나선 한 교수가 국민연금 재정 안정을 위해 수급 개시 연령을 2046년까지 단계적으로 68세로 올리는 방안을 제시했습니다.



현재 수급 개시 연령은 만 63세, 2028년부터는 64세, 2033년부터 65세로 올라가도록 설계돼 있습니다.



그러자 유튜브를 비롯한 소셜미디어에서는 연금 지급 시기가 68세로 늦춰질 수 있다는 내용의 콘텐츠가 쏟아졌습니다.



지난해 보험료율과 소득대체율을 올려 더 내고 더 받는 식으로 연금개혁을 한 이후, 제대로 된 숙의 과정도 없이 수급 시기만 늦추는 거냐며 비난의 댓글이 이어졌습니다.



[30대 남성 : 제가 언제, 몇 살 때 이걸 받게 되는지, 얼마나 받게 되는지, 이런 걸 잘 모르다 보니 답답하고 불안한 마음이 좀 큽니다. 정년은 그대로인데….]



상황이 심각해지자 정은경 복지부 장관이 직접 SNS에서 해명에 나섰습니다.



국민연금을 68세부터 받게 된다는 것은 사실이 아니라며 현재 수급개시연령 조정을 검토하고 있지 않다고 밝혔습니다.



연금 지급 시점이 특히 민감한 이유는 소득 공백 때문입니다.



현재 정년은 60세로 고정돼 있어 연금 수급 시점을 늦추려면, 그 기간만큼 소득 공백을 메울 대책도 함께 마련해야 합니다.



[김연명/중앙대학교 명예교수 : 심각한 소득 절벽 문제가 생기고 노인 빈곤율 완화에도 큰 기여를 못하고 조기에 연금을 수급하는 사람들이 많아져서 상당한 손해를 보고 있습니다. 반드시 정년 연장 문제와 연동해서 논의를 해야 합니다.]



국민연금의 구조개혁을 논의하고 있는 국회 연금개혁특위는 여야가 합의안을 내놓지 못한 채 올해 말 활동 종료를 앞두고 있습니다.



(영상편집 : 이승열, 디자인 : 최진회, VJ : 신소영)