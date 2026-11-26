<앵커>



강금실 국정원장 후보자가 변호사로 활동할 당시, 중국 기업으로 핵심 기술을 빼돌린 뒤 고액 연봉을 받고 이직한 피고인들을 무죄라고 주장하며 변호했던 것으로 확인됐습니다. 첨단기술 유출 대응은 국정원의 핵심 임무인 데다, 강 후보자의 인선 배경으로도 앞서 언급됐는데, 배치되는 행보가 드러난 것입니다.



한성희 기자가 취재했습니다.



<기자>



지난 2016년, 검찰은 첨단 소재 'LCD 기판유리' 세계 1위 코닝과 삼성의 합작사였던 A 사에서 중국 기업으로 핵심 기술을 빼돌린 혐의로 A사 전 직원 B 씨 등 2명을 재판에 넘겼습니다.



B 씨는 퇴사 직전, 생산 설비 설계도면을 83차례 열람한 뒤, 연봉을 2배 넘게 받고 중국 회사로 이직한 것으로 검찰 조사 결과 드러났습니다.



1심 판결문을 확인해 보니 당시 변호인단에 강금실 후보자가 포함됐습니다.



변호인들은 유출한 비밀이 특정되지 않았고, 퇴직 때 낸 서약서의 전직금지 기간이 1년인 만큼 영업비밀은 1년만 보호하면 된다며 무죄를 주장했습니다.



1심 재판부는 "강력한 의심이 든다"면서도 증거 부족을 이유로 무죄를 선고했지만, 2심에서는 징역 2년이 선고됐고 대법원에서 확정됐습니다.



1심 재판이 진행 중일 당시 강 후보자는 중국 연변주 고문으로도 활동했습니다.



기술 유출 수사는 국정원의 핵심 임무로, 최근 5년간 국정원이 적발한 산업기술 해외 유출 107건 가운데, LCD를 비롯한 디스플레이 분야의 기술 유출이 반도체 다음으로 많았습니다.



청와대 측은 강 후보자 인선 배경으로 기술 유출 대응도 언급했습니다.



[성기홍/청와대 홍보소통수석 (지난 24일, CBS 라디오 '박재홍의 한판승부') : (국가 안보가) 첨단 기술 유출, 경제 안보, 이런 것들로 확장되고 있죠. 국정원에게 뭔가 새로운 어떤 역할, 새로운 수장이 필요한 때가 아닌가….]



사건 변론 경위를 묻는 SBS 질의에 강 후보자 측은 "확인 중"이라며 "지금은 드릴 답변이 없다"고 밝혔습니다.



(영상편집 : 위원양, VJ : 김준호)