<앵커>



이틀 전 동해의 우리 방공식별구역에 무단 진입한 러시아 군용기는 핵 공격을 할 수 있는 세계 최대 초음속 전략폭격기였습니다. 울릉도 영공을 500m 남겨두고 급하게 직각으로 방향을 틀었던 것으로 파악됐는데, 항로를 이탈한 실수였을 가능성이 제기됩니다.



김태훈 국방전문기자가 분석했습니다.



<기자>



어둠 속에서 대형 항공기가 활주로를 박차 오릅니다.



흰색 동체에 기수가 뾰족한 Tu-160.



세계 최대 규모의 초음속 전략폭격기로 핵 공격이 가능합니다.



러시아 국방부는 사전 계획된 동해 중립수역 상공 비행 훈련을 그제(24일) 실시했다며 관련 영상을 공개했습니다.



전례를 찾기 어려운 Tu-160의 동해 훈련은 태평양 지역 미군 견제와 함께 북극항로를 선점하기 위한 전략적 차원으로 해석됩니다.



하지만 군사적·외교적 실익 없이 우리나라의 반발만 살 수 있는 울릉도 영공 초근접 비행을 한 이유에 대해서는 의문이 여전합니다.



앞서 2019년 7월 러시아 조기경보기가 독도 영공을 침범한 바 있는데, 당시 국방부 고위 관계자는 "독도 영공을 침범한 뒤 시간이 좀 지나고 나서 러시아가 무관을 통해 '조종사 실수'라며 비공식 사과를 했다"고 SBS에 밝혔습니다.



"이번 Tu-160도 실수로 울릉도 영공에 다가왔을 수 있다"고 이 관계자는 덧붙였습니다.



실제로 Tu-160은 울릉도 영공 약 500m 앞에서 거의 직각으로 급하게 기수를 꺾은 것으로 파악됩니다.



[전 공군 전투기 조종사 : (러시아 조종사가 실수를) 늦게 알었던지 그랬을 가능성 높은 거죠. 안 그랬으면 안 꺾었겠죠. 뭔가 미스했을 가능성이 있는데….]



Tu-160은 러시아 극동 아무르 주 우크라인카 공군기지에서 이륙한 것으로 추정되는데, 우크라인카의 Tu-160 10대 중 대부분은 1~2년 전에, 1~2대는 올해에야 배치됐습니다.



Tu-160의 경우, 이번이 동해 첫 훈련인 데다 승조원들이 극동 지역에 익숙지 않다 보니 항로 이탈 같은 실수를 범할 가능성이 더 높다는 분석입니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 정성훈, 디자인 : 최재영)