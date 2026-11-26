<앵커>



철도노조가 3시간 뒤인 오전 9시부터 안전운행 투쟁에 돌입합니다. 일부 열차가 속도를 줄이면서 운행 지연이 예상됩니다.



정윤식 기자입니다.



<기자>



전국철도노조가 오늘(26일) 오전 9시를 시작으로 안전운행 투쟁에 들어갑니다.



안전운행 투쟁은 업무를 중단하는 파업과 달리 작업 수칙과 운행 규정을 철저하게 지키는 방식의 쟁의행위입니다.



기관사들은 열차가 지연됐을 때 속도를 높여 지연 시간을 만회하는 이른바 '회복 운전'을 하지 않고, 제한속도보다 낮은 속도로 운행합니다.



출고 전 점검에서 차량 이상이 발견되면 열차를 내보내지 않습니다.



이번 안전운행 투쟁은 다음 달 4일까지 이어질 예정으로, KTX를 비롯한 일부 열차의 운행에 차질이 빚어질 것으로 예상됩니다.



철도노조는 이번 안전운행 투쟁을 지난 23일부터 시작할 예정이었지만, 지난 21일 세종시 경부선 소정리역에서 발생한 화물열차 탈선사고의 복구를 위해 투쟁 일정을 사흘 미뤘다고 밝혔습니다.



코레일은 철도 이용객들에게 열차를 타기 전 코레일 홈페이지나 모바일 앱을 통해 운행 상황을 확인하고, 특히 대학 논술이나 면접 등 중요한 일정이 있는 경우 대체 교통수단을 이용하는 것도 고려해 달라고 당부했습니다.



이번 안전운행 투쟁 기간 동안 승객들은 위약금 없이 승차권을 환불하거나 변경할 수 있습니다.



철도노조는 그동안 인력 부족으로 휴일근무와 초과근무를 하면서 열차의 정시 운행을 맞춰왔다고 주장했습니다.



노조는 승진제도 개선과 추가수당 지급, 인력 확충 등의 요구가 받아들여지지 않으면 다음 달 10일 오전 9시부터 무기한 총파업에 돌입하겠다는 계획입니다.



(영상편집 : 신세은)