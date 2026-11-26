<앵커>



미국 중앙은행인 연방준비제도가 가장 중요하게 여기는 물가 지표인 개인소비지출 물가 상승률이 예상보다 더 오른 3.8%로 나타났습니다. 물가 흐름을 보여주는 근원 지표도 3년 만에 가장 높은 수준을 기록하면서, 다음 달 기준금리 인상이 기정사실화 되는 분위기입니다.



정성진 기자입니다.



<기자>



미 상무부는 미국의 10월 개인소비지출 가격지수가 1년 전보다 3.8% 상승했다고 밝혔습니다.



지난 9월 3.6%보다 상승 폭이 확대됐습니다.



미 연방준비제도의 물가 상승률 목표치인 2%의 2배에 육박하는 수준입니다.



개인소비지출 가격지수는 가계가 소비하는 재화와 서비스의 가격 변동을 반영하는 물가 지표로, 미 연준이 통화정책을 결정할 때 중요한 기준으로 삼습니다.



에너지와 식료품을 제외한 근원 개인소비지출 물가 상승률 역시, 10월 3.3%를 기록하며 시장 예상치를 웃돌았습니다.



한 달 전보다 0.2%p 확대되며, 2023년 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다.



미국의 경제는 예상보다 더 빠른 성장세를 보였습니다.



미국의 3분기 경제 성장률 잠정치는 4.3%로 지난달 발표된 속보치보다 0.9%p 상향 조정됐습니다.



견조한 경제 성장세와 지속되는 물가 상승 압력으로 연준이 금리를 더 올릴 필요성이 커졌다는 분석이 나옵니다.



금융시장에서는 다음달 금리 인상을 기정사실로 받아들이는 것은 물론, 내년 초 추가 인상 가능성에도 무게를 싣고 있습니다.



시카고상품거래소의 페드워치에 따르면 연준이 다음 달 8~9일 연방공개시장위원회 회의에서 기준금리를 0.25%p 인상할 확률은 99.8%에 달했습니다.



내년 1월까지 기준금리가 총 0.5%p 인상될 확률도 60%에 육박했습니다.



(영상편집 : 이소영)