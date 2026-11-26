<앵커>



미국이 한국을 포함한 14개 경제주체에 대해 과잉생산 관세를 예고했습니다. 우리 상품에 대한 관세 상한은 지난해 무역합의에 따라 최대 15%로 유지됐지만, 자동차와 반도체 분야를 문제 삼으면서 25%까지 인상할 수 있다는 여지도 남겨뒀습니다.



오늘(26일) 첫 소식, 워싱턴 이한석 특파원이 보도합니다.



<기자>



미국 무역대표부가 한국과 일본, 중국, 유럽연합 등 14개 경제주체를 상대로 무역법 301조 조사에 따른 과잉생산 관세를 제시했습니다.



지난 3월, 16개 경제주체를 상대로 조사를 개시한 지 8개월여 만입니다.



USTR은 한국 정부가 산업별 육성 계획을 세우고 정책금융기관을 통해 우대 대출을 지원하는 방식 등이 미국 상업을 저해하고 있다고 주장했습니다.



또 한국이 중국을 겨냥한 표현인 비시장경제국으로부터의 수입과 외국인직접투자 등에 제대로 대응하지 못해 글로벌 과잉생산 문제를 키우고 있다고 지적했습니다.



특히 이런 현상이 자동차와 반도체, 석유화학 분야에서 두드러지게 나타나 미국 경제에 피해를 주고 있다고 밝혔습니다.



다만 한국의 모든 상품에 부과되는 관세 상한은 최대 15%로 제시됐습니다.



[제이미슨 그리어/미 무역대표부 대표 : 이러한 표적 관세 중 상당수는, 우리가 이른바 '합의된 세율'이라고 부를 만한 수준을 따르게 될 것입니다.]



지난해 한국이 3천500억 달러 규모의 대미투자를 약속하며 합의한 관세율 15%를 존중한 결과로, 지난 7월 확정된 12.5%의 강제노동 관세와 합쳐도 상한선을 넘지 않게 됩니다.



하지만 앞으로 한국과의 협의나 기존 약속 이행이 만족스럽지 않을 경우 관세를 25%로 인상하는 방안도 함께 열어뒀습니다.



일본과 EU, 타이완 등 미국과 무역합의를 맺은 다른 국가들도 15% 상한이 적용됐고, 중국에는 미중 관세 휴전 합의에 맞춰 20%의 과잉생산 관세가 제시됐습니다.



이번 조치는 내년 1월 25일 대상국의 반박 의견 수렴 조치를 거쳐 최종 확정됩니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 이승열)