1. 미, 한국 관세 15% 상한 유지…25% 인상 여지 남겨



미국이 한국을 포함한 14개 경제주체에 대해 과잉생산 관세를 예고했습니다. 지난해 한미 무역합의에 따른 15% 관세 상한은 유지됐지만, 향후 25%까지 관세를 높일 수 있는 여지는 남겨뒀습니다.



2. 미 물가 상승률 확대…12월 금리 인상 전망 굳어져



미국의 10월 개인소비지출 물가 상승률이 높아진 가운데, 근원 물가 상승률은 2023년 이후 가장 높은 수준으로 치솟았습니다. 물가 상승률이 미 연준 목표치에서 더욱 멀어지면서 다음 달 기준금리 인상 전망도 한층 굳어지는 분위기입니다.



3. 철도노조, 9시부터 '안전운행 투쟁'…운행 차질 예상



철도노조가 다음 달 10일 총파업을 앞두고 오늘(26일) 오전 9시부터 작업 수칙과 운행 규정을 빠짐없이 지키는 '안전운행 투쟁'에 들어갑니다. 오늘부터 KTX와 일반열차, 수도권 일부 전철 노선을 중심으로 운행 차질이 예상됩니다.



4. 러 국방부, 동해 진입 초음속 폭격기 영상 공개



러시아 국방부가 그제 동해에 진입했던 핵무기 공격이 가능한 세계 최대 초음속 전략폭격기 Tu-160의 비행 훈련 영상을 공개했습니다. 전례가 없는 울릉도 영공 초근접 비행은 조종사 등의 실수일 가능성이 제기되고 있습니다.