영화 '가능한 사랑'의 두 주연배우 설경구, 전도연 씨가 어제(25일) 청룡영화상에서 나란히 남녀주연상을 받았습니다.



설경구 씨는 이번이 4번째 수상으로 역대 최다 남우주연상 수상 기록을 세웠습니다.



두 사람은 '가능한 사랑'에서 해고 노동자와 그의 아내를 연기하며 인간의 욕망과 내면을 섬세하게 표현해 호평을 받았죠.



'박하사탕'과 '공공의 적', '자산어보'에 이어 4번째 남우주연상 트로피를 받은 설경구 씨는 수상을 생각하지 못했다며 벅찬 감정을 드러냈습니다.



이창동 감독과 함께한 배우들에게 고마움을 전했고, 적은 나이가 아닌데 계속 꿈꾸게 해줘 감사하다고 인사했습니다.



전도연 씨는 3번째 여우주연상 수상인데요.



잘하자는 마음보다 매 순간 즐기자는 마음으로 임했다며, 그 시간을 함께한 배우들에게 감사하다고 덧붙였습니다.



올해 청룡영화상의 최우수작품상은 나홍진 감독의 '호프'가 수상했습니다.