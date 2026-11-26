행복은 나눌수록 커진다고 했던가요.



추위마저 녹이는 따뜻한 선행의 현장이 화제를 모으고 있습니다.



경비행기 한 대가 눈 덮인 미국 알래스카 상공을 날아갑니다.



그런데 갑자기 비행기 밖으로 뭔가가 툭 떨어지는데요.



설마 공중에서 쓰레기 무단 투기라도 하는 건가 싶었는데, 사실은 알래스카 오지에 사는 주민들을 위한 특별 배송 작전입니다.



이 여성은 동료 조종사들과 함께 4년 전부터 이른바 '칠면조 폭탄'이라는 이름으로 차량 접근이 힘든 외딴 지역에 칠면조와 먹거리를 전달하고 있습니다.



자원봉사자들의 참여와 기부금으로 지금까지 나눈 칠면조만 160마리라는데요.



여성은 어린 시절 자신이 받았던 추수감사절 선물을 다른 이들에게 돌려주고 싶어 칠면조 배송 작전을 이어가고 있다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 인스타그램 @alaskaturkeybomb)