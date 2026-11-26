이상하게 하지 말라고 하면 꼭 더 하는 사람들이 있는데요.



미국에서 포착된 아찔한 현장부터 만나보시죠.



미국 오리건주의 한 해변.



산책로 계단에 한 남성이 반려견의 목줄을 잡고 서 있습니다.



그 순간 갑자기 큰 파도가 밀려들면서 반려견과 남성은 함께 물에 휩쓸리고 맙니다.



당시는 바닷물 수위가 유독 높아지는 '킹 타이드' 기간으로 평소보다 거센 파도가 몰아치고 있었는데요.



이 남성은 사고 몇 시간 전 해변에서 차를 몰다 경찰에 적발돼 안전 경고까지 받았는데, 다시 해변을 찾았다 사고를 당한 거라고 하네요.



한참을 떠내려간 끝에 남성과 반려견 모두 무사히 물 밖으로 빠져나왔다는데요.



경찰은 '킹 타이드'의 위험성을 알리기 위해 사고 영상을 공개했습니다.



(화면출처 : CannonBeachPolice, 인스타그램 @relatosdetuciudad, @secretso fsurftravel)