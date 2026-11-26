'멸공'이라는 글자가 새겨진 옷을 판매하던 국내 업체가 제지를 받았다고요?



한 국내 의류업체가 '멸공' 문구가 들어간 야구점퍼와 패딩을 중국 현지 공장에서 생산해오다 당국의 제지를 받았다고 밝혔습니다.



해당 제품에는 영어로 '자유'를 뜻하는 'FREEDOM'과 한자로 '멸공', 또 'KEEP KOREA FREE'라는 문구가 새겨져 있는데요.



업체는 SNS를 통해 중국 현지 공장이 '멸공 의류' 제작과 관련한 공문을 받으면서 같은 디자인을 추가 생산하기 어려워졌다고 설명했습니다.



다만 해당 공문의 구체적인 내용이나 발신 기관은 공개하지 않았는데요.



업체 측은 확보한 물량이 소진되면 당분간 재입고가 어렵다며 뜻밖의 '한정판'이 됐다고 알렸습니다.



누리꾼들은 "반중·반공 문구를 내세운 옷을 중국에서 만들었다는 게 아이러니하다"며 '웃프다'는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)