아들이 수시로 지원한 대학 여섯 곳에서 모두 떨어졌다며 한 아버지가 온라인에 고민을 털어놨는데 반응이 싸늘하다고요?



최근 온라인 커뮤니티에는 '학폭 기록 때문에 수시 전부 떨어진 아들'이라는 제목의 글이 올라왔습니다.



자신을 금융권에서 일하는 49살 아버지라고 소개한 글쓴이는 "고3 아들이 올해 수시 6곳에 지원했지만 모두 떨어졌다"고 전했는데요.



아들의 성적도 나쁘지 않았고 학교 선생님들도 합격 가능성이 높다고 예상했던 대학들까지 모두 불합격했다는 겁니다.



글쓴이는 중학교 3학년 당시 아들이 친구들과 단체 대화방에서 같은 반 학생을 따돌려 학교폭력 조치를 받은 일이 있었다며, 학교 선생님도 학폭기록 때문일 수 있다고 말했다고 주장했는데요.



당시 피해 학생 부모에게 직접 사과했고 아들도 반성했다며 "그때의 실수가 이렇게 오래 따라다니는 게 맞는지 모르겠다"고 답답함을 토로했습니다.



누리꾼들의 반응은 대체로 싸늘했습니다.



"피해 학생의 고통은 더 오래간다"는 반응이 많았고, 일부는 "어린 시절 잘못이 계속 낙인이 되는 것은 가혹할 수 있다"는 의견을 내놨습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)