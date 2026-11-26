<앵커>



목요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 태어나는 아기는 계속 늘고 있는데 결혼은 줄었다고요?



<기자>



그렇습니다. 9월 혼인 건수가 1년 새 11.7%가 줄어서 두 달 연속 감소했습니다.



요즘 주변에서 출산 소식 부쩍 많이 들리시죠.



실제로 9월에 태어난 아기는 2만 5천 명을 넘어서 1년 전보다 12% 늘었습니다.



작년 같은 달보다 많아진 게 벌써 27개월째로, 역대 가장 긴 기록입니다.



여성 한 명이 평생 낳을 아이 수를 뜻하는 합계출산율도 9월에는 0.95명까지 올라왔습니다.



그런데 결혼은 정반대로 움직였습니다.



7월부터 석 달을 묶어 봐도 2년 반 동안 늘던 혼인이 소폭이지만 처음 줄었거든요.



왜 그럴까요?



먼저 알아두실 게, 이 통계는 결혼식이 아니라 혼인 신고를 기준으로 셉니다.



그래서 언제 접수하느냐에 따라 숫자가 출렁이는데, 올해는 9월에 추석 연휴가 끼면서 신고할 수 있는 날이 줄었고, 또 하나, 정부가 내년부터 주겠다는 혼인지원금을 기다리며 신고를 미룬 부부가 있을 수 있다는 겁니다.



통계를 낸 국가데이터처 관계자가 직접 짚은 대목인데요, 8월에 혼인이 줄어든 것도 이 계획이 미리 보도된 영향이 일부 있을 수 있다고 봤습니다.



다만 아직 추세로 보기는 이르다고 했습니다.



그래도 결혼은 출산을 미리 보여주는 지표라 앞으로 흐름을 더 지켜봐야 합니다.



<앵커>



그럼 내년부터 준다는 그 혼인지원금은 누가 받을 수 있는 건가요?



<기자>



내년 1월 1일 이후에 혼인 신고를 하면 1명당 50만 원, 부부로 치면 100만 원을 주겠다는 게 정부 계획입니다.



결혼 준비하다 보면 목돈 나갈 때가 한두 군데가 아니죠.



사실 지금도 결혼하면 많게는 같은 금액만큼 소득세를 깎아줍니다.



다만 낼 세금이 적으면 혜택도 줄고, 아예 없으면 못 받습니다.



그래서 이 공제는 올해 신고분으로 끝냅니다.



대신 국내에 사는 국민이면 소득이나 나이 따지지 않고 현금으로 직접 주는 방식입니다.



1월에 바로 신고해도 실제 지급은 하반기부터로 잡혀 있습니다.



초혼이든 재혼이든 따지지 않아서, 예전에 결혼했던 분이 내년 이후 재혼하면 받을 수 있습니다.



단, 기회는 평생 한 번이라, 이 지원금을 한 번 탄 사람은 다시 결혼해도 못 받습니다.



신고 없이 함께 사는 사실혼 부부도 마찬가지고요.



그런데 아직 확정된 건 아닙니다.



마침 오늘(26일)부터 국회가 이 돈이 들어 있는 미래대응기금 예산을 본격적으로 심사하는데요.



앞서 성평등가족위원회에서는 전액 깎고 다시 따져보라는 의견까지 냈습니다.



먼 미래를 보고 투자하자고 만든 기금에서 현금을 나눠주는 건 취지에 맞지 않는다는 이유입니다.



근거가 될 법안도 아직 통과되지 않았는데, 예산안 처리 시한은 다음 달 2일입니다.



<앵커>



마지막은 약 얘기네요. 약 먹었는데 부작용이 생기면 보상받을 수 있는 길이 있다고요?



<기자>



그렇습니다. 그게 바로 이 의약품 부작용 피해 구제라는 건데요.



진료비는 최대 3천만 원까지 보상이 됩니다.



약 먹고 나서 속이 쓰리거나 어지러웠던 적 한 번쯤 있으시죠.



이런 흔한 증상 말고, 예상하지 못한 큰 부작용이 대상입니다.



여기서 제대로는 의사 처방이나 약 설명서를 따랐다는 뜻이고요.



정말 약 때문에 생긴 건지는 따로 심사를 거칩니다.



인정되면 입원 치료비는 물론, 장애가 남으면 장애보상금을, 숨지면 사망보상금과 장례비까지 줍니다.



지난해에만 173건, 27억 원 넘게 나갔는데, 피부 부작용이 가장 많았고 간이나 신경계 쪽도 적지 않았습니다.



이 돈은 제약회사들이 낸 부담금으로 마련됩니다.



신청은 한국의약품안전관리원에 하면 되고요.



전화 1644-6223번으로도 물어볼 수 있습니다.



앞으로는 이런 내용을 약 봉투에서도 확인할 수 있습니다.



먹는 법 보려고 버리지 않고 챙겨 두는 분들이 많은 데 착안해서, 식약처가 대한 약사회와 함께 QR코드를 넣겠다고 밝혔는데요.



휴대폰 카메라로 찍으면 누가 받을 수 있는지, 서류는 뭐가 필요한지 영상으로 알려줍니다.



전국 약국 1천 곳 참여를 목표로 약 봉투 1천만 장 정도를 나눠줄 계획입니다.



보상 폭을 넓히는 방안도 추진 중인데요.



진료비 한도를 5천만 원으로 올리고, 지금은 빠져 있는 입원 앞뒤 외래 진료비까지 주기로 했습니다.



복잡한 서류도 줄일 방침입니다.