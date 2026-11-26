같은 양의 술을 마실 때 어떤 게 더 몸에 안 좋을까요?



자주 나눠 마시는 사람이 한 번에 몰아 마시는 사람보다 위암 위험이 높다는 연구 결과가 나왔습니다.



중앙대, 국립암센터, 이화여대 등 공동 연구진이 2010~2011년 국가건강검진을 받은 50~69세 600만 7천여 명의 자료를 분석했습니다.



하루 평균 알코올 섭취량으로 비음주, 소량, 중증도, 고음주, 과음 등 5개 그룹으로 나눠 보니, 과음 그룹은 술을 마시지 않는 그룹과 비교해 5년 내 위암 위험이 46%, 10년 내 43% 높은 것으로 나타났습니다.



음주 횟수와 위암의 연관성도 살펴봤는데요.



전체 음주량이 비슷한 사람끼리 비교했을 때, 술을 자주 마시는 그룹의 위암 위험이, 음주 횟수가 적고 한 번에 많이 마시는 그룹보다 더 높았습니다.



그렇다고 몰아 마시는 게 덜 위험하다는 의미는 아닙니다.



한 번에 많이 마시면 급성 위염 같은 위 손상이 생길 수 있고, 장기적인 암 위험 역시 평생 마신 술의 총량에 따라 커진다는 설명이 나옵니다.