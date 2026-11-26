울산에서 14년째 익명으로 기부를 이어온 남성이 올해도 이웃돕기 성금을 전달했습니다.



무려 770만 원이나 기부를 하고도 '죄송합니다'라는 말을 덧붙였다던 익명의 천사, 사연 함께 보시죠.



지난 16일, 울산 북구 효문동 행정복지센터를 찾은 남성이 복지 담당자에게 5만 원권 지폐 두 묶음을 건넸습니다.



무려 770만 원에 달하는 금액이었습니다.



그러면서 '올해는 경기가 좋지 않아 예년보다 금액이 적어서 죄송하다'며 '포인트까지 현금화해서 보탰는데도 작년보다 금액이 줄었다'고 거듭 미안한 마음을 표했습니다.



이 남성은 지난 2013년 1천만 원 상당의 난방유 상품권을 기부한 뒤 해마다 11월이면 이웃돕기 성금을 전해온 인물이었습니다.



효문동 관계자는 '매년 어려운 이웃을 위해 따뜻한 마음을 전달해 주셔서 큰 힘이 된다'고 감사의 뜻을 표했습니다.



(화면제공 : 울산 북구)