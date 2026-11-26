치매증상을 앓는 한 할머니가 도로 한복판에서 길을 잃고 헤매고 있었습니다.



다행히 한 경찰의 도움으로 무사히 집으로 돌아갈 수 있었는데요.



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지난 11일 오전 서울 남부순환로입니다.



차들이 다니는 사이로 자세히 보니 할머니 한 분이 계십니다.



사고 나는 거 아닌가 싶은 위험한 상황입니다.



그리고 마침, 야간 근무를 마치고 퇴근하던 서울경찰청 4기동단 소속 이덕규 경장이 할머니를 발견해 곧장 다가갔습니다.



차량이 많고 사고 위험도 있는 만큼 할머니를 우선 자신의 차량에 태웠는데요.



이 경장이 '집을 잃어버리셨어요?'라고 묻자 할머니는 '아이고, 미안해요. 감사해요. 내가 바보가 됐어요'라며 눈물을 흘렸다고 합니다.



치매 증상으로 아들의 연락처도 기억하지 못하는 상태였습니다.



다행히 자신이 사는 동네는 기억하고 있었고, 이 경장은 이를 토대로 개봉지구대로 향했는데요.



개봉지구대에선 관내 치매 노인 현황을 관리하고 있었는데요.



할머니는 경찰의 도움으로 무사히 가족의 품으로 돌아갈 수 있었습니다.



(화면출처 : 유튜브 서울경찰)