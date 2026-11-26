글로벌 시황입니다.



먼저 뉴욕증시부터 살펴보겠습니다.



뉴욕증시 3대 지수가 이틀 연속 혼조세로 거래를 마쳤습니다.



나스닥은 0.6%대 내렸고 S&P500은 약보합세로 마감한 반면 다우지수만이 소폭 상승했습니다.



업종별로는 차별화가 뚜렷했습니다.



소재와 산업재 등 비기술 업종이 상대적으로 선방한 반면, 기술주는 약세를 나타냈습니다.



오늘 뉴욕증시는 물가 상승 압력과 추가 관세 경계감에 장 초반 급락했습니다.



미 상무부가 발표한 10월 개인소비지출 가격지수는 1년 전보다 3.8% 상승했고, 근원물가도 3.3% 올라 시장 예상치를 웃돌았는데요.



3분기 경제 성장률 수정치 역시 연율 4.3%로 기존 3.4%에서 대폭 상향됐습니다.



물가 상승 압력이 높아진 데다 예상보다 견조한 경제 성장세까지 확인되면서 연준의 다음 달 금리 인상 전망에 한층 힘이 실렸습니다.



여기에 트럼프 행정부가 중국과 유럽연합 등 14개 주요 교역국을 대상으로 최대 20%의 추가 관세를 추진한다는 소식도 투자 심리를 위축시켰는데요.



다만 추수감사절 연휴를 앞두고 오후 들어 반발 매수세가 유입되며 장 초반 낙폭을 상당 부분 만회했습니다.



다음은 미 선물시장을 살펴보겠습니다.



물가 지표 발표 이후 금리 인상 경계감이 높아진 가운데, 추가 관세와 인공지능 투자 수익성에 대한 우려도 시장에 부담으로 작용하고 있습니다.



여기에 추수감사절 휴장을 앞두고 투자자들은 신중한 움직임을 보이고 있습니다.



미 주가지수 선물은 다우 선물이 160포인트 넘게 오르면서 5만 선을 웃돌았고요, 나스닥 100 선물은 270포인트 넘게 하락했습니다. 2만 6천 선에서 마감했습니다.



S&P 500 선물은 소폭 하락하면서 7천100선에서 움직였고, 중소형주 중심의 러셀 2000 선물이 소폭 상승하면서 2천700선을 기록했습니다.



예상보다 높은 근원물가에 금리 인상 전망이 강화됐지만, 기술주 급락과 추가 관세 우려에 안전 자산 선호 심리가 확대되면서 간밤 미 국채 수익률은 하락했습니다.



한편 미국 금리 10년 선물은 4.85%를 나타냈습니다.



원자재 선물시장도 살펴보겠습니다.



옥수수 선물은 부셸당 439센트 선을 기록했습니다.



옥수수는 추수감사절 휴장을 앞둔 가운데 추가 관세 정책이 미국산 농산물의 수출 수요에 미칠 영향에 시장의 관심이 쏠리고 있습니다.



마지막으로 미 주식 선물 주요 종목별 흐름입니다.



인공지능 투자비 회수 우려가 지속되는 가운데 국제 신용평가사 S&P가 엔비디아를 신용등급 하향 검토 대상에 올리면서 기술주 투자 심리가 위축된 상황입니다.



엔비디아 선물은 3% 넘게 하락했습니다.



지금까지 CME 선물시장 살펴봤습니다.