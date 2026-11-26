▲ 미국 재무부 청사

최근 미국 정부기관의 사이버 보안 사고가 잇따르는 가운데 자금세탁 등 금융범죄 방지를 담당하는 미 재무부 산하 기관도 해킹 피해로 일부 시스템의 가동을 중단했습니다.현지시간 25일 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 홈페이지에 따르면 FinCEN은 기관 내 일부 시스템에 대한 무단 접근이 발생함에 따라 해당 시스템의 가동을 선제적으로 중단하고 사고 경위를 조사 중입니다.FinCEN은 이번 장애로 영향을 받은 일부 금융기관과 기업 등의 보고서 제출 기한도 다음 달 30일까지 연장했습니다.FinCEN은 자금세탁과 테러 자금 조달 등을 방지하기 위해 금융기관의 의심 거래 보고 등을 수집·분석하는 기관입니다.로이터통신에 따르면 미 재무부는 연방수사국(FBI), 사이버보안·인프라보안국(CISA), 외부 디지털 포렌식 전문가들과 함께 피해 범위와 영향을 파악하고 있습니다.FinCEN 당국자는 디지털 포렌식 분석이 진행 중인 가운데 은행비밀법 관련 데이터베이스나 기업 실소유자 정보 데이터베이스가 침해됐다는 증거는 현재까지 없다고 밝혔습니다.이번 사고는 AI 도구의 발전으로 시스템의 취약점을 찾아내고 공격하기가 쉬워지면서 정부기관과 기업 등의 전산 시스템 보안에 대한 우려가 커지는 가운데 발생했습니다.이달 들어 미국에서는 전국적인 항공기 운항 중단과 마이크로소프트의 이메일 서비스 장애, 일부 대형 은행의 시스템 오류, 국가안보국(NSA)의 일시적인 네트워크 장애 등 주요 시스템의 장애가 잇따랐습니다.지난주에는 미 연방수사국(FBI)의 전국 범죄정보센터(NCIC) 데이터베이스가 사이버 공격을 당한 사실이 드러났고, 전날에는 중앙정보국(CIA)과 국가정보국(ODNI)이 최근 해킹 피해로 기밀로 분류되지 않은 일부 정보가 노출됐다는 점도 밝혀졌습니다.(사진=게티이미지)