▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO와 도널드 트럼프 미국 대통령

'엔비디아 사태'를 앞두고 미국 행정부 내 치열한 논쟁이 있었으며, 도널드 트럼프 대통령이 엇갈린 주장 사이에서 균형점을 찾은 결과 젠슨 황의 엔비디아 최고경영자 복귀에 힘을 싣게 됐다고 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표가 전했습니다.그리어 대표는 현지시간 25일 CNBC 방송에 출연, 엔비디아 사태에 대해 "(행정부 고위 각료들) 모두가 대통령에게 각자의 견해를 제시했다. 우리는 치열한 논쟁을 했다"며 이같이 밝혔습니다.그리어 대표는 젠슨 황이 '국가안보상 위험이 없다'는 미 행정부의 결론 덕에 엔비디아 CEO로 지난 23일 전격 복귀하게 된 과정에 "워싱턴의 정치 막장 드라마 같은 일은 없었다"고 주장했습니다.그러면서 '재무부 장관에게 누군가 물건을 집어던지거나 때리기라도 했나'라는 질문에 "아니다. 우리는 모두 좋은 사람들이다. 주먹다짐은 없었다"고 답했습니다.베선트 장관은 젠슨 황 복귀에 비판적이었으나, 최근 이같은 입장에서 한발 물러난 것으로 보입니다.미 행정부 내에선 그리어 대표가 베선트 장관, 마코 루비오 국무부 장관, 제이 클레이턴 국가정보국 국장과 함께 엔비디아의 중국에 대한 반도체 공급이나 젠슨 황의 복귀에 반대했던 강경파로 거론됩니다.찬성했던 인사로는 하워드 러트닉 상무부 장관이 꼽힙니다.그리어 대표는 "수출통제는 국가안보의 문제"라면서도 "대통령은 미국의 가정과 근로자들을 위해 우리 경제가 성공해야 한다는 필요성과 국가안보상 필요성 사이에서 끊임없이 균형을 맞추고 있다"고 강조했습니다.이어 "우리의 동맹국 및 적대국들과 관계를 맺는 과정은 항상 균형의 문제였다. 우리가 얼마나 많이 교역할 수 있는지, 그에 비해 얼마나 많이 보호해야 하는지의 문제"라며 "대통령은 결정을 내리기 전에 이 모든 것을 매우 신중하게 고려"했다고 말했습니다.그리어 대표는 중국 간첩으로 의심받는 젠슨 황의 내연녀 앨리스 황의 회사 메가스피드를 수출 통제 명단에 올린 조치, 이에 앞서 미국산 반도체가 쓰인 데이터센터에 대한 원격 접속을 차단한 조치에 "동의한다"면서 "엔비디아와 젠슨 황에 관해 대통령이 이번 상황 전개를 매우 긍정적으로 보고 있다"고 전했습니다.그리어 대표는 미국의 첨단 인공지능 반도체에 대한 중국 내 견해가 "다양하다"면서 "민간 부문으로 불리는 곳에선 미국산 반도체를 원한다. 중국 정부에선 그것을 원하지 않는 사람들도 있다"고 말했습니다.그리어 대표는 "미국 내에서도 '우리가 그들(중국)에게 반도체를 판매하면 그들이 그것에 중독되도록 만들 수 있을 것'이라는 사람과 '우리는 그것을 보호해야 한다'는 사람이 있다"고 말했습니다.'중국의 미국산 반도체 중독론자'는 대표적으로 러트닉 장관과 황 CEO입니다.그리어 대표는 "내 개인적 견해는 중국이 자체적으로 AI 반도체를 빠른 속도로 개발하려 하고 있으며, 이러한 반도체들을 적절하게 보호하는 것은 우리에게 달려 있다는 것"이라고 덧붙였습니다.