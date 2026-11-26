▲ 스페인 카나리아제도 엘이에로섬에 도착한 이주민들

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북아프리카 모로코에서 가까운 스페인 카나리아 제도에 지난 24시간 동안 이주민 2천100명이 도착해 역대 최다를 기록했다고 로이터, AP 통신이 보도했습니다.앞선 최다 기록은 지난 14일의 1천500명이었습니다.구조당국에 따르면 이들은 보트를 타고 서아프리카에서 건너왔으며 한 명은 보트에서 사망했고 한 명은 출산했습니다.미성년자는 약 100명으로, 그중 하나는 보트에서 태어나 생후 4일 된 신생아입니다.이들 대부분은 엘이에로섬에 도착했습니다.스페인 해양구조 당국은 보트 15척으로 1천990명이 도착했다고 설명했습니다.엘이에로는 인구 1만 1천 명의 작은 섬으로, 최근 서아프리카에서 이주민들이 밀려 들어오고 있습니다.페르난도 클라비호 자치정부 수반은 엑스에 "카나리아 제도는 더는 감당할 수 없다"며 "전례없는 이민 압박을 겪고 있다"고 적었습니다.클라비호 수반은 "이들은 유럽에 오는 것인데 우리만 이런 규모의 문제에 대응하는 건 불공평하다"며 유럽연합 차원의 대응과 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과의 긴급 면담을 요구했습니다.서아프리카에서 카나리아 제도로 이어지는 대서양 항로는 세계에서 가장 위험한 이주 경로 중 하나로, 이주민들은 거친 파도와 강한 해류, 장거리 항해의 위험을 감수하고 있습니다.올해 들어 유입된 이주민은 2만 8천100명을 넘습니다.오는 29일 총선을 앞둔 페드로 산체스 총리는 비교적 관대한 이민 정책을 펼쳐 왔습니다.산체스 총리는 이날 세네갈, 감비아 정부와 협력해 더 강하게 국경을 통제하고 유럽 전체의 포괄적인 이민 정책이 필요하다면서도 노동력 부족 문제를 해결하려면 개방적인 합법적 이민 경로가 필요하다고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)