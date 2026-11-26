▲ 유럽연합(EU) 깃발

미국이 현지시간 25일 무역법 301조를 근거로 새 관세를 제시하자 유럽연합이 신규 관세 근거에 동의하지 않는다면서, 지난해에 상호 간에 체결한 무역 합의를 준수할 것을 촉구했습니다.올로프 길 EU 집행위원회 대변인은 이날 미국이 EU, 중국, 한국 등 14개 경제 주체를 상대로 한 과잉생산 관세를 공개하자 "조사 결과를 검토할 것"이라면서도 "유럽이 구조적인 과잉 생산의 원천이라는 전제를 강력히 거부한다"고 밝혔습니다.길 대변인은 이어 "오히려 유럽은 과잉생산의 영향을 가장 크게 받는 지역 중 하나"라면서 "EU와 미국은 세계적인 과잉생산 문제에 대해 진정한 우려를 공유하고 있다"고 강조했습니다.길 대변인은 과잉생산의 상당 부분은 국가 주도로 이뤄지며, 제3국에 집중돼 있다면서 "EU 집행위원회는 이 문제에 대한 공동 대응이 이뤄지지 않은 데 대해 유감을 표한다"고 덧붙였습니다.길 대변인의 이같은 발언은 중국을 겨냥한 것으로 풀이됩니다.EU는 중국의 과잉생산이 상당 부분 국가 보조금으로 뒷받침되고 있으며, 이로 인해 저가 수입품이 유럽 시장에 밀려들며 유럽 제조업체의 경쟁력을 약화시키고 있다고 우려하며 대응에 부심해 왔습니다.길 대변인은 아울러 집행위원회는 EU산 제품에 대한 관세 상한을 15%로 설정한 양측의 지난해 무역 합의의 이행을 놓고 미국과 협의를 계속할 것이라며 "이번 조사에서 비롯되는 어떤 조치라도 기존 관세와 결합하는 경우를 포함해 (15% 관세 상한) 합의를 철저히 준수할 것으로 기대한다"고 말했습니다.한편, 미국이 공개한 과잉생산 관세에서는 EU 등 무역 합의를 맺은 경제주체에 대해 15% 관세 상한이 유지됐습니다.제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 이날 CNBC 방송에 출연, "과잉생산 관세가 대체로 기존에 이뤄진 합의를 준수한다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)