▲ 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 한국에 대한 관세율을 2.5%포인트 상향한 '과잉생산 관세'의 근거로 "정부 지원 및 인프라 계획"을 지목했습니다.그리어 대표는 현지시간 25일 CNBC 방송에 출연해 무역법 301조에 따른 과잉생산 관세 부과의 근거가 무엇이냐는 질문에 "한국의 경우 올해 여름 정부 지원 및 인프라 계획을 다수 발표했다"고 답했습니다.그리어 대표는 "이런 것들은 실제 수요에 대응하는 게 아니다"라며 "정부의 개입이며, 해외에서 실제 소비를 증가시키지 않으면서 해외 공급을 늘리는 것"이라고 지적했습니다.그리어 대표가 거론한 한국 정부의 지원 및 인프라 계획은 비수도권 지역에 반도체, 피지컬 인공지능, AI 데이터센터 등 첨단산업 삼각 축을 구축하는 내용으로 발표한 '3대 메가 프로젝트'를 가리킨 것으로 보입니다.그리어 대표는 "다른 국가들이 해당 상황의 경제적 여건으로는 실질적으로 정당화되지 않는 생산을 하거나 생산 능력을 구축하는 것"이라며 "우리가 제안하는 것은 이런 과잉생산 능력 문제에 대응하는 일련의 표적 관세"라고 말했습니다.그리어 대표는 "표적 관세 중 상당수는 우리가 '협정 관세율'이라고 부르는 것을 따르게 될 것"이라며 지난해부터 한국 등과 체결해 온 무역 협정에 따른 관세율에 맞춰지게 된다고 설명했습니다.한국의 경우 무역 협정에 따라 부과됐던 상호 관세율은 15%입니다.지난 2월 미 연방대법원의 판결로 이는 무효가 됐지만, 미 무역대표부는 이를 복원하기 위해 무역법 301조 조사를 동원했습니다.한국에 대해 이미 발표된 12.5%의 '강제노동 관세'와 이번에 발표된 '과잉생산 관세'를 합산 반영한 표적 관세율이 기존의 무역협정에 따른 관세율 15%를 넘지 않는다는 의미로 해석됩니다.그리어 대표는 "기존 관세에 (세율이) 추가되는 것은 아니다. 실질적으로는 오히려 부족한 부분을 채우는 것"이라면서도 이같은 방침에서 중국만은 예외라고 강조했습니다.미 무역대표부는 중국의 과잉생산 관세로 20%를 발표했습니다.이는 앞서 발표된 강제노동 관세 12.5%보다 높은 수준으로, 둘 중에 높은 과잉생산 관세가 적용된다는 게 그리어 대표의 설명입니다.그리어 대표는 도널드 트럼프 1기 행정부 시절 중국에 대해 부과한 25%의 관세도 유지되고 있다면서 "이번 20%는 그 관세에 추가되는 것"이라고 밝혔습니다.다만 "중국은 우리가 일정 수준의 관세를 부과할 것이라는 점을 이해하고 있다. 이번 조치는 그러한 이해의 범위 안에 있다"며 내년 1월 10일 만료되는 양국 간 '관세 휴전'의 범위는 넘지 않을 것이라고 말했습니다.이어 "우리가 20%를 넘기는 등의 조치를 취할 경우 중국은 합의 위반으로 간주할 것"이라며 해당 합의에 따라 300억 달러 규모의 중국산 상품에 대해 관세를 면제하는 것도 유효하다고 덧붙였습니다.그리어 대표는 멕시코에 대한 과잉생산 관세는 추가적인 조사와 협의가 필요해 이번 발표에서 빠지게 됐다고 전했습니다.그리어 대표는 "멕시코를 포함한 많은 국가에서 중국산 중간재가 유입되고 있으며, 해당 국가들이 그러한 중간재를 통제하기 위해 아무런 조치도 취하지 않는다"며 "이는 일종의 중국 과잉생산 능력 문제를 전 세계적으로 확산시키는 것"이라고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)