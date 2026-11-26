▲ 미국의 한 슈퍼마켓

미국의 10월 개인소비지출(PCE) 물가 상승률이 확대된 가운데 근원 물가 상승률은 2023년 이후 가장 높은 수준으로 치솟았습니다.물가 상승률이 미 연방준비제도의 목표치에서 더욱 멀어지면서 다음 달 기준금리 인상 전망도 한층 굳어지는 분위기입니다.미 상무부는 10월 PCE 가격지수가 전년 동월 대비 3.8% 상승했다고 현지시간 25일 밝혔습니다.다우존스가 집계한 전문가 전망치에는 부합했지만 9월 3.6%보다 상승률이 확대됐습니다.연준의 물가상승률 목표치인 2%의 두 배에 육박하는 수준입니다.전월 대비로는 0.3% 올라 전문가 전망치에 부합했습니다.상승 폭은 9월 0.5%보다 축소됐습니다.에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수의 전년 대비 상승률은 9월 3.1%에서 10월 3.3%로 높아졌습니다.이는 전문가 전망치 3.2%를 웃도는 것으로, 2023년 이후 가장 높은 수준입니다.근원 PCE 가격지수는 전월 대비로도 3개월 연속 0.3% 상승했습니다.전체 PCE 물가의 세부 항목을 살펴보면 휘발유 가격의 전월 대비 상승률은 9월 9.2%에서 10월 0.8%로 크게 둔화했습니다.반면 식료품 가격은 전월 대비 0.4% 올라 지난 4월 이후 가장 큰 월간 상승 폭을 기록했습니다.물가 오름세가 지속되는 가운데 가계의 실질 소비는 정체된 모습을 보였습니다.10월 명목 PCE는 전월 대비 0.3% 증가했으나 물가 변동을 제거한 실질 개인소비지출은 전월과 거의 같은 수준에 머물렀습니다.개인소득은 전월 대비 0.7% 증가했습니다.PCE 가격지수는 가계가 소비하는 재화·서비스 가격을 반영하는 물가 지표입니다.연준은 '2% 물가상승률'이라는 통화정책 목표 달성 여부를 판단할 때 PCE 가격지수를 기준으로 삼습니다.이번 물가 지표는 다음 달 연준의 기준금리 인상 전망을 한층 굳히는 동시에 내년 추가 금리 인상 가능성에도 무게를 싣는 재료로 평가됩니다.이날 별도로 발표된 미국의 3분기 경제성장률 잠정치도 4.3%로 속보치 3.4%보다 크게 상향 조정됐습니다.견조한 경제 성장세와 지속되는 물가 상승 압력은 연준의 현 기준금리가 인플레이션을 억제하기에 충분한 수준이 아니라는 관측에 힘을 싣습니다.금융시장에서는 연준이 다음 달 8∼9일 연방공개시장위원회 회의에서 현행 연 3.75∼4.00%인 기준금리를 0.25%포인트 인상하는 것을 기정사실로 받아들이는 분위기입니다.시카고상품거래소의 페드워치에 따르면 연준이 다음 달 기준금리를 0.25%포인트 인상할 확률은 99.8%에 달했습니다.내년 1월까지 기준금리가 총 0.5%포인트 인상될 확률도 59.6%로 반영됐습니다.경제지표 발표 이후 뉴욕증시 주요 주가지수 선물도 낙폭을 확대했습니다.