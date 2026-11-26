▲ 김지호

2026 국제축구연맹(FIFA) U-17(17세 이하) 월드컵 32강 진출을 확정한 한국 17세 이하 축구 대표팀이 조별리그 마지막 경기에서도 이기며 3전 전승으로 조 1위를 확정했습니다.김현준 감독이 이끄는 대표팀은 우리시간 25일 카타르 도하의 어스파이어존에서 열린 대회 조별리그 B조 마지막 3차전에서 에콰도르를 3-2로 꺾었습니다.대표팀은 앞서 우간다와 1차전 3-0 승리, 뉴칼레도니아와 2차전 6-0 승리에 이어 다시 한번 세 골 이상을 넣으며 이겼습니다.2차전에서 이미 32강 토너먼트 진출을 확정 지은 대표팀은 오늘 승리로 조 1위를 지켰습니다.대표팀은 최근 오스트리아 프로축구 명문 레드불 잘츠부르크 이적을 예약한 측면 공격수 김지호(대전)를 앞세워 경기 시작 7분 만에 선제골을 뽑아냈습니다.오른쪽에서 빠르게 돌파하던 김지호가 중앙에서 쇄도하던 남이안(울산)을 겨냥해 크로스를 올렸고, 공이 펀칭하려던 에콰도르 골키퍼의 손과 수비수 욘 치카의 몸을 잇달아 맞고서 골대 안으로 들어갔습니다.전반 22분에는 박주호(부산)의 전진 패스를 받은 남이안이 기습적인 중거리슛을 골대 왼쪽 하단 구석에 꽂아 2-0을 만들었습니다.김지호는 한국의 3번째 골도 사실상 만들어냈습니다.후반 1분 김지호가 오른쪽을 파고들더니 날카로운 슛을 날렸고, 이게 카를로스 메디나의 발을 맞고 굴절되며 골대로 빨려 들어갔습니다.이후 에콰도르의 맹렬한 추격이 시작됐습니다.에콰도르는 후반 14분 왼쪽을 뚫어낸 올게르 킨테로의 땅볼 크로스에 이은 욘 게레로의 문전 마무리로 한 점을 만회했습니다.후반 27분엔 욘 게레로가 골망을 흔들었지만, 비디오 판독 결과 슛 직전 수비수를 밀었던 것으로 드러나 득점으로 인정받지 못했습니다.공세를 이어가던 에콰도르는 후반 33분 왼쪽에서 게레로가 넘긴 낮은 크로스를 루이스 프라고소가 논스톱 슈팅으로 연결해 한 점 차까지 따라붙었습니다.대표팀은 후반 추가시간 2분 에콰도르의 얀드리 카예가 문전까지 돌파해 위기를 맞았지만, 골키퍼 장준영(포항)이 일대일 상황에서 선방을 펼치며 한 골 차 승리를 지켰습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)