오늘(26일)은 공기가 한결 부드러워지겠습니다.



상대적으로 온화한 바람이 불어들면서 서울의 아침 기온이 영상 5도로 출발하겠습니다.



일주일 만에 영상권을 회복하겠고요.



낮 기온도 16도까지 오르면서 어제보다 10도 가까이 기온이 크게 오르겠습니다.



기온 변화에 옷차림 잘해 주셔야겠습니다.



한편 연일 건조한 바람이 불어들면서 동해안 지역에는 건조특보가 발효 중입니다.



강풍특보도 동시에 내려져 있어서 산불 등 화재 조심하셔야겠습니다.



오늘 전국이 대체로 맑겠지만, 수도권과 강원도는 아침까지 약한 비가 내리거나 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다.



자세한 지역별 아침 기온 보시면 대부분 지역 영상권으로 출발을 하겠고요.



낮 기온도 전국이 15도 안팎까지 크게 오르겠습니다.



금요일에는 또 중부와 전북 지역에 한 차례 비가 내리겠고, 토요일에는 서쪽 지역 중심으로 비나 눈 예보가 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)