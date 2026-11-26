<앵커>



기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 극심한 경영난에 내일(27일)부터 전국 점포 영업을 임시 중단합니다. 홈플러스 측은 인수 의향자가 나타나 협의를 진행하고 있다고 밝혔는데, 매각 성사 여부도, 영업 재개 시점도 불투명한 상황입니다.



홍영재 기자입니다.



<기자>



홈플러스가 전국 67개의 대형마트와 본사 운영을 임시 중단한다고 사내에 공지했습니다.



상품 수급 차질로 매출 감소가 이어지면서 마트에서 판매할 상품을 사들일 자금마저 부족하다는 설명입니다.



홈플러스는 지난 7월 한 달간 영업을 중단했다 긴급 운영자금을 확보한 뒤 문을 열었는데, 영업 재개 3달 만에 다시 문을 닫게 됐습니다.



온라인 배송도 중단됩니다.



[홈플러스 직원 : 걱정되죠. 저희가 할 수 있는 게 없으니까 일하는 사람들은.]



단골손님들도 허탈한 마음입니다.



[홈플러스 인근 주민 : 갑자기 이렇게 물건이 다 빠져버리네요. 일주일 전만 해도 이렇게 안 했는데. 저도 속상해요. 다시 재개할 것처럼 하더니 이렇게 돼버리네요.]



홈플러스 점포 건물에 입점한 업체들도 문제입니다.



회사 측은 입점업체는 계속 영업할 수 있다고 밝혔지만, 마트 영업이 멈추면 찾는 손님도 줄어들 테고 건물의 정상적인 운영마저 제대로 이뤄질지 걱정입니다.



[홈플러스 입점업체 관계자 : 마트만 셧다운이고 쇼핑몰은 정상 운영을 해야 되는 상황인데 거기에서 단전, 단수 조치가 이루어지면 저희는 아무것도 보상을 못 받고 운영을 해야 되는 상황이 되는 거죠.]



마트 노동자들은 이미 임금 체불이 이어지는 상황에서 기약 없는 휴업을 맞게 됐습니다.



[안수용/마트노조 홈플러스지부장 : 계속 체불된 임금을 받고 있는데 9월달 임금 중에 25%를 얼마 전에 받았습니다. 어떤 분들이 끝까지 회사가 살아나기를 기다리면서 그렇게 있을 수 있을까….]



홈플러스는 최근 새로운 인수의향서가 접수됐다고 밝혔지만, 영업까지 중단되는 만큼 실제로 매각이 이뤄질지는 여전히 안갯속입니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 신세은, VJ : 이지환)