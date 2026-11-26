<앵커>



서울 강남의 한 아파트가 배달 오토바이 출입을 전면 통제하고 도보 배달을 요구하면서 갑질 논란이 벌어졌습니다. 배달 기사들이 현수막 시위까지 벌였고, 정부가 단지 안 배달 오토바이 출입을 허용하라는 공문을 각 지자체에 보냈습니다.



보도에 임지현 기자입니다.



<기자>



서울 청담동의 한 신축 대단지 아파트.



입구 곳곳에 '갑질 아파트'라고 써있는 빨간색 현수막이 붙어있습니다.



배달 기사들이 현수막을 내걸고 시위에 나선 것입니다.



[배달 바이크 거부하면서 음식은 편하게 받고 싶나요?]



발단은 지난 5월 아파트 측이 안전을 이유로 배달 기사들의 단지 진입을 막으면서 시작됐습니다.



기사들은 지하주차장이라도 이용하게 해 달라고 요구했지만 이마저도 거부당했습니다.



과속 운행으로 입주자들이 위협을 느꼈다는 이유였습니다.



[입주민 : 아이들이 있는 사람들은 싫어하시더라고. 오토바이가 천천히 돌아다니지 않으니까.]



배달 라이더들은 아파트 입구 앞에 오토바이를 주차하고 걸어가야 하는데, 정문부터 가장 먼 동까지는 약 5분이 걸립니다.



배달까지 마치고 다시 돌아오면 총 15분이 넘게 걸립니다.



[배달 기사 : (배달 요청을) 아예 거절하고 안 하고 싶은데, 라이더한테 불이익이 오게 돼 있어요. 콜이 좀 안 들어온다거나 일시적으로….]



결국 아파트 측은 임시 조치로 "특정 동과 가까운 출입구 표지판을 설치할 예정"이라고 밝혔습니다.



배달 기사 출입을 제한하는 아파트는 이곳뿐만이 아닙니다.



기사들 사이에서는 이런 아파트 명단을 공유하고 있는데, 강남에만 50여 곳이 넘습니다.



논란이 이어지자 국토교통부는 그제(24일) 아파트 관리 규약 준칙에 '방문자에 대한 인권 존중의 의무'를 신설하도록 하는 공문을 각 지자체에 보냈습니다.



단지 지하주차장에 배달 오토바이 출입을 막는 등의 차별을 해선 안된다는 내용으로, 국토부는 내년 6월까지 규약 신설에 대한 진행 상황도 점검하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 현민희)