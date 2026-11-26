<앵커>



교육부가 지난해 수능에서도 부정행위가 의심되면 조사하겠다고 밝혔지만, 이미 시험장 5곳 중 1곳에서 시험지를 폐기한 것으로 나타났습니다. 아예 보존기간을 무시한 곳도 70곳이 넘는 것으로 SBS 취재 결과 드러났습니다.



조윤하 기자가 보도합니다.



<기자>



AI 부정행위 우려 속에 치러진 2027학년도 수능.



시험 전날인 18일, 교육부는 부랴부랴 보존 기한이 지난 지난해 시험지를 보존하라고 각 교육청에 지시를 내렸습니다.



하지만 시험장 약 5곳 중 1곳이 작년 시험지를 이미 폐기한 것으로 나타났습니다.



강원은 44곳 시험장 모두, 제주는 16곳 중 8곳, 인천은 63곳 가운데 37곳에 시험지가 남아 있지 않았습니다.



보존 기한 1년이 채 되기도 전에 폐기된 곳도 73곳에 이르는데, 심지어 수능 한참 전인 8월 말, 9월 초에 폐기한 곳도 있었습니다.



학교가 직접 보관하거나 시험지구 안 별도 공간에 옮겨두는 등 보관 방식도 지역마다 제각각이었습니다.



[서울시교육청 관계자 : 서울은 지역적으로 학교가 좁은 지역에 많이 분포돼 있어서, (시험지가) 학교에 남아 있고….]



[강원도교육청 관계자 : 학교에서 보관하는 것 자체가 학교에서는 부담이고 좀 어렵고. 5개 시험지구가 있거든요. 그곳으로 다시 다 취합한 거예요.]



주먹구구식 관리로 상당수 시험지가 폐기된 배경에는 교육부의 안이한 대응이 있었습니다.



SBS 취재 결과 지난해 6월, 수능 시험지가 공공기록물에 해당하느냐는 국가기록원 질의에 교육부는 "공공기록물에 해당한다"고 답했습니다.



시험 후 채점의 정확성과 시험 신뢰도 제고를 위한 증빙으로서 보존 가치가 있고, 학교가 수험생으로부터 접수받은 기록물로 판단돼 '공공기록물이 맞다'는 것입니다.



논의를 거쳐 수능 시험지는 올해 1월 공공 기록물로 지정됐지만, 지난해 시험지는 교육 당국이 파악도 하지 못한 채 속속 폐기됐습니다.



[정성국/국회 교육위원 (국민의힘) : 시험 후 1년이 지났으니까 시험지를 폐기해도 문제 삼을 수 없다는 식으로 대응했던 교육부는 제대로 된 답을 내놓아야 됩니다.]



교육부는 앞으로 수능 시험지 보관 기간을 5년으로 늘리겠다고 밝혔지만, 지난해 수능 부정 의혹이 터지더라도 시험지를 근거로 조사하기는 어려운 상황입니다.



(영상취재 : 김용우·윤 형, 영상편집 : 이승진)