<앵커>



어제(24일) 동해에 진입했던 러시아 군용기는 핵무기 공격이 가능한 세계 최대 규모의 초음속 전략폭격기였습니다. 우리 영공 초근접 비행은 태평양 지역을 주도하는 미군을 견제하기 위한 것으로 해석되는데, 조종사 등의 실수일 가능성도 제기되고 있습니다.



김태훈 국방전문기자입니다.



<기자>



어둠 속에서 대형 항공기가 활주로를 박차 오릅니다.



흰색 동체에 기수가 뾰족한 Tu-160.



세계 최대 규모의 초음속 전략폭격기로 핵 공격이 가능합니다.



러시아 국방부는 사전 계획된 동해 중립수역 상공 비행 훈련을 어제 실시했다며 관련 영상을 공개했습니다.



전례를 찾기 어려운 Tu-160의 동해 훈련은 태평양 지역 미군 견제와 함께 북극항로를 선점하기 위한 전략적 차원으로 해석됩니다.



하지만 군사적·외교적 실익 없이 우리나라의 반발만 살 수 있는 울릉도 영공 초근접 비행을 한 이유에 대해서는 의문이 여전합니다.



앞서 2019년 7월 러시아 조기경보기가 독도 영공을 침범한 바 있는데, 당시 국방부 고위 관계자는 "독도 영공을 침범 뒤 시간이 좀 지나고 나서 러시아가 무관을 통해 '조종사 실수'라며 비공식 사과를 했다"고 SBS에 밝혔습니다.



"이번 Tu-160도 실수로 울릉도 영공에 다가왔을 수 있다"고 이 관계자는 덧붙였습니다.



실제로 Tu-160은 울릉도 영공 약 500m 앞에서 거의 직각으로 급하게 기수를 꺾은 것으로 파악됩니다.



[전 공군 전투기 조종사 : (러시아 조종사가 실수를) 늦게 알었던지 그랬을 가능성 높은 거죠. 안 그랬으면 안 꺾었겠죠. 뭔가 미스했을 가능성이 있는데….]



Tu-160은 러시아 극동 아무르 주 우크라인카 공군기지에서 이륙한 것으로 추정되는데, 우크라인카의 Tu-160 10대 중 대부분은 1~2년 전에, 1~2대는 올해에야 배치됐습니다.



Tu-160의 경우, 이번이 동해 첫 훈련인 데다 승조원들이 극동 지역에 익숙지 않다 보니 항로 이탈 같은 실수를 범할 가능성이 더 높다는 분석입니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 정성훈, 디자인 : 최재영)