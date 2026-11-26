<앵커>



엔비디아 CEO로 복귀한 젠슨 황이 승계 계획은 필요하지 않다며 기존 경영방식을 유지하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 사내 규정을 어기고도 모든 권한을 다시 손에 쥔 젠슨 황을 두고 도덕적 해이라는 비판도 나옵니다.



뉴욕에서 김현우 특파원입니다.



<기자>



직원들의 환호 속에 복귀한 젠슨 황 엔비디아 CEO가 복귀 이튿날 전사회의를 열고 거듭 고개를 숙였습니다.



매일 1시간 반씩 심리 치료를 받고 있다며, 그동안 직원들을 거칠게 몰아붙여 온 태도도 잘못했다고 인정했습니다.



황CEO는 복귀 직전 이사회에 앨리스 황과 엔비디아 부사장 외에 추가 불륜 사실까지 털어놓은 것으로 알려졌습니다.



회사 행동강령을 어겼다는 비판에는 규정 위반은 용납되지 않지만 그렇다고 바로 내쫓는다는 뜻은 아니라고 해명했습니다.



승계 계획에도 선을 그었습니다.



"엔비디아는 유능한 리더들이 각 부문을 이끄는 구조"라, 후계자를 정하면 불필요한 위계만 생긴다며 "다른 기업 같은 승계 계획은 필요 없다"고 못 박았습니다.



한 사람에게 기댄 경영이 지속 가능하냐는 물음에, 기존 방식을 고수하겠다고 답한 셈입니다.



트럼프 대통령의 압박으로 복귀했다는 주장에는 "사실이 아니"라고 반박하며, 엔비디아는 정치적 중립을 지킨다고 강조했습니다.



하지만 외부의 시선은 싸늘합니다.



파이낸셜타임스는 칼럼에서 모든 화살표가 한 사람에게 모이는 엔비디아 조직도가 중국 공산당을 닮았다고 꼬집었고, CNN도 규정을 어기고도 복귀한 젠슨 황을 "걸어 다니는 도덕적 해이"라고 비판했습니다.



복귀 소식에 30% 넘게 치솟았던 엔비디아 주가도 하루 만에 6% 가까이 빠졌습니다.



[알렉산더 모리스/자산운용사 대표 : 주가가 떨어질 때 판단하기 어려웠던 문제들은 주가가 오른다고 풀리는 것이 아닙니다. 앞으로 일주일은 더 지켜봐야 합니다.]



엔비디아는 급한 불을 끄기 위해 젠슨 황을 서둘러 불러들였지만, 오히려 CEO의 도덕적 해이와 이사회의 무능을 드러내며 또 다른 불씨를 남겼다는 지적이 나옵니다.



(영상편집 : 김경연, 디자인 : 서승현, 영상출처 : X@GavinSBaker)